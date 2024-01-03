Сравните же, уважаемые читатели, если осмелитесь: мифическая „русская карта“, „трагедия серых паспортов“, переход на эстонский язык в образовании. Все это великолепие регулярно вытаскивается из недр фантазий разных активистов и экспертов и подается на общественное обозрение как невиданные локальные катастрофы.

Эстония вновь независима, с момента распада СССР прошло больше 30 лет! Русскоязычные жители Эстонии, с российскими паспортами или без них, давно уже решили, кто они в собственной жизни и за кого они в этой политической игре. Привлекать их в качестве пешек на этой доске – верх цинизма.

А вот „серые паспорта“, эти молчаливые свидетели истории, сделали свой выбор так давно, что даже пыль на этих самых паспортах успела осесть. Так что пора бы уже отстать от них с фальшивой заботой и защитой. Их убеждения непоколебимы, и они явно не желают становиться пешками в чужой игре.

Если говорить о роли эстонского языка в образовании, то те, кто ранее решил, что советское наследие – это их козырь, явно просчитались. В любой стране, от Китая до Словении, знание языка – это ключ к образованию, а не к иллюзорным преимуществам.

Таким образом, учитывая эти безумные сценарии и факт, что Нарвский мост уже четыре года спокойно служит своей функции без особых потрясений, можно смело сказать: если его закроют, ничего страшного не случится. Всегда найдется другой путь. Или его построят. Или оставят мост только для пешеходов. Мы все равно это переживем.

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