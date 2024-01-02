Пятикратный чемпион Эстонии по футболу осужден за преступление, связанное с наркотиками

Машичев, последний раз выступавший в высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу в 2021 году, является одним из самых успешных игроков в эстонском футболе. Он становился чемпионом страны в составе четырех клубов („ТВМК“ (2005), „Флора“ (2010, 2011), „Инфонет“ (2016), „Нымме Калью“ (2018), сыграл 404 матча и забил 69 голов.

Приговор по делу о незаконном обороте кокаина, которое было начато 25 апреля 2023 года, был вынесен в ноябре.

Согласно решению Харьюского уездного суда, Машичеву было предъявлено обвинение в хранении и распространении крупных партий кокаина. Под руководством Виталия Филонова, осужденного по тому же делу к трем годам лишения свободы, Машичев завладел полиэтиленовым пакетом, в котором было 72,26 грамма кокаина (из них 56,4 грамма или 78% чистого кокаина). Машичев оставил полиэтиленовый пакет в бардачке автомобиля Bolt Drive в 19:45.

В тот же день в 20:30 полицейские обыскали машину и из бардачка изъяли полиэтиленовый пакет. Машичеа обвинили в незаконном обороте наркотического средства в крупном размере

По итогам судебного разбирательства между осужденным Машичевым, его адвокатом и прокурором было достигнуто соглашение, согласно которому Машичев был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы, с вычетом 25 дней предварительного заключения. Приговор не будет приведен в исполнение, если Машичев не совершит новое умышленное преступление в течение двух с половиной лет испытательного срока.

Кроме того, Машичева обязали выплатить 2082,50 евро за судебные издержки.

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