03.01.2024, 09:46
Дочь: мою мать хотели изнасиловать в доме попечения. Глава учреждения: ей это привиделось(7)
ФОТО: Erakogu
Новость в „Эстонском экспрессе“ о подозрении в том, что 55-летний мужчина, ухаживавший за пожилыми женщинами, возможно подвергал их сексуальному насилию в доме попечения под Таллинном, сразу же напомнила Светлане Синимери о том, что случилось с ее матерью.
Несколько месяцев прожившая в доме попечения Pihlakodu в Табасалу Сирафима В. в феврале 2022 года рассказывала, что ухаживавший за ней мужчина хотел ее изнасиловать.
„Она всем об этом рассказала, - вспоминает ее дочь. - Она говорила, что мужчина-санитар средних лет хотел ее изнасиловать. Но больше ничего, потому что у мамы развилась деменция и она все забыла“.