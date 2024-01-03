Эстонский Экспресс
03.01.2024, 09:46

Дочь: мою мать хотели изнасиловать в доме попечения. Глава учреждения: ей это привиделось

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РАЗБИТЫЙ НОС: По словам дочери, в доме престарелых Сирафиму В. еще и били. Cотрудники учреждения утверждают, что женщина поцарапала нос, когда укусила сиделку.
РАЗБИТЫЙ НОС: По словам дочери, в доме престарелых Сирафиму В. еще и били. Cотрудники учреждения утверждают, что женщина поцарапала нос, когда укусила сиделку.
ФОТО: Erakogu

Новость в „Эстонском экспрессе“ о подозрении в том, что 55-летний мужчина, ухаживавший за пожилыми женщинами, возможно подвергал их сексуальному насилию в доме попечения под Таллинном, сразу же напомнила Светлане Синимери о том, что случилось с ее матерью.

Несколько месяцев прожившая в доме попечения Pihlakodu в Табасалу Сирафима В. в феврале 2022 года рассказывала, что ухаживавший за ней мужчина хотел ее изнасиловать.

„Она всем об этом рассказала, - вспоминает ее дочь. - Она говорила, что мужчина-санитар средних лет хотел ее изнасиловать. Но больше ничего, потому что у мамы развилась деменция и она все забыла“.

Дочь сообщила об услышанном руководительнице дома престарелых. Безрезультатно.

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RusDelfi
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