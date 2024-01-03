Дочь: мою мать хотели изнасиловать в доме попечения. Глава учреждения: ей это привиделось

Несколько месяцев прожившая в доме попечения Pihlakodu в Табасалу Сирафима В. в феврале 2022 года рассказывала, что ухаживавший за ней мужчина хотел ее изнасиловать.

„Она всем об этом рассказала, - вспоминает ее дочь. - Она говорила, что мужчина-санитар средних лет хотел ее изнасиловать. Но больше ничего, потому что у мамы развилась деменция и она все забыла“.