Из 18 танков Leopard-2A6, поставленных Германией Украине, лишь небольшая часть остается боеспособной, поэтому эксперт партии „зеленых“ по военному бюджету Себастиан Шефер (Sebastian Schäfer) призвал без промедления принять меры для их ремонта. „К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшая часть поставленных Украине танков остается годной к боевым действиям. Ремонт длится очень долго, потому что на ремонтном заводе в Литве не хватает комплектующих“, - цитирует во вторник, 2 января, агентство dpa, письмо Шефера, направленное оборонным концернам Rheinmetall и KMW в конце 2023 года.

Шефер вместе с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) до католического Рождества посетил завод в Литве. „Настала срочная необходимость принять меры, чтобы улучшить ситуацию с запчастями“, - подчеркнул эксперт партии „зеленых“ в своем послании.

Проблемы с ремонтом танков

При этом он отметил, что попытки украинской армии самостоятельно починить „Леопарды“ лишь привели к дальнейшему их повреждению. Себастиян Шефер предложил изучить, как можно предотвратить подобные поломки путем улучшения обучения механиков, поставки инструкций или ремонта танков на территории самой Украины.

Правительство ФРГ в марте после долгих колебаний передало Украине 18 танков Leopard-2 из арсеналов бундесвера. Эта техника была предоставлена Киеву в рамках программы помощи по отражению российской агрессии. Почти все поставленные Украине „Леопарды“ ныне страдают от боевых повреждений и сильного износа из-за интенсивной стрельбы и езды.

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