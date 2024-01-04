Cмотрите, кто стал победителем рождественской викторины от RusDelfi!

Правильные ответы на вопросы третьего тура:

Вопрос 1.

Двух героев статьи - гражданку Украины и гражданина Эстонии - очень долго проверяли. С чем была связана проверка?

1. Они говорили между собой по-русски 2. Их документы были оформлены в Китае 3. У них подозревали фиктивный брак 4. Они хотели дать дочери двойное имя Украина-Эстония

Комментарий: Все просто. Многие пары, в которых один из партнеров только приехал в Евросоюз проходят проверку на фиктивный брак. Эта пара выдержала!

Вопрос 2.

Главный герой одного из интервью признался, что с завистью смотрел из Ивангорода на Нарву. И в конце концов перебрался через мост. Кто он по специализации?

1. Стоматолог 2. ЛОР 3. Офтальмолог 4. Ортопед

Комментарий: В стоматологии врачи тоже ставят зубные мосты

Вопрос 3.

„В чем местные русские виноваты? Теперь все можно оправдать войной в Украине!“ Кто это сказал в интервью RusDelfi?

1. Юри Ратас 2. Михаил Кылварт 3. Aлар Карис 4. Кая Каллас

Комментарий: Новый глава партии центристов убежден, что к местным русским отношение после начала войны в Украине изменилось.

Вопрос 4.

В Эстонии было много фантастических проектов, которые так и не были воплощены. Какой из нижеперечисленных проектов реально хотели построить?

1. Тюрьма вместо Горхолла 2. Бассейн на месте храма Александра Невского 3. Остров-казино в Таллиннском заливе 4. Аэродром на Петровской площади Нарвы

Вопрос 5.

Какое нововведение НЕ появится 1 января 2024 года?

1. Налог с оборота увеличится до 22% 2. Компенсация за лечение зубов вырастет с 40 до 60 евро в год 3. Начнется переход на полное эстоноязычное образование 4. Автоналог

Комментарий: Автоналог отложили на 2025-й год. Пока автолюбители могут выдохнуть.

🎉А у нас есть победители!🎉

На все вопросы викторины правильно ответили более 60 человек.

Но за все четыре тура осталось всего три лидера!

Самыми быстрыми оказались:

sofiaiushyna2003

svetlana.seljanko

olippolit

serzon1861

alexey.gaev

elandr54

julija.andrianova

vjatseslav.rajev

skitun1060

raissa1310