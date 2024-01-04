Cмотрите, кто стал победителем рождественской викторины от RusDelfi!
Кто же стал победителем и какие ответы были правильными? Cмотрите результаты викторины RusDelfi.
Правильные ответы на вопросы третьего тура:
Вопрос 1.
Двух героев статьи - гражданку Украины и гражданина Эстонии - очень долго проверяли. С чем была связана проверка?
1. Они говорили между собой по-русски 2. Их документы были оформлены в Китае 3. У них подозревали фиктивный брак 4. Они хотели дать дочери двойное имя Украина-Эстония
Комментарий: Все просто. Многие пары, в которых один из партнеров только приехал в Евросоюз проходят проверку на фиктивный брак. Эта пара выдержала!
Вопрос 2.
Главный герой одного из интервью признался, что с завистью смотрел из Ивангорода на Нарву. И в конце концов перебрался через мост. Кто он по специализации?
1. Стоматолог 2. ЛОР 3. Офтальмолог 4. Ортопед
Комментарий: В стоматологии врачи тоже ставят зубные мосты
Вопрос 3.
„В чем местные русские виноваты? Теперь все можно оправдать войной в Украине!“ Кто это сказал в интервью RusDelfi?
1. Юри Ратас 2. Михаил Кылварт 3. Aлар Карис 4. Кая Каллас
Комментарий: Новый глава партии центристов убежден, что к местным русским отношение после начала войны в Украине изменилось.
Вопрос 4.
В Эстонии было много фантастических проектов, которые так и не были воплощены. Какой из нижеперечисленных проектов реально хотели построить?
1. Тюрьма вместо Горхолла 2. Бассейн на месте храма Александра Невского 3. Остров-казино в Таллиннском заливе 4. Аэродром на Петровской площади Нарвы
Вопрос 5.
Какое нововведение НЕ появится 1 января 2024 года?
1. Налог с оборота увеличится до 22% 2. Компенсация за лечение зубов вырастет с 40 до 60 евро в год 3. Начнется переход на полное эстоноязычное образование 4. Автоналог
Комментарий: Автоналог отложили на 2025-й год. Пока автолюбители могут выдохнуть.
🎉А у нас есть победители!🎉
На все вопросы викторины правильно ответили более 60 человек.
Но за все четыре тура осталось всего три лидера!
Самыми быстрыми оказались:
sofiaiushyna2003
svetlana.seljanko
olippolit
serzon1861
alexey.gaev
elandr54
julija.andrianova
vjatseslav.rajev
skitun1060
raissa1310
🥁Фортуна решила, что на этот раз победителем недели станет:🥁
svetlana.seljanko
Наибольшее количество очков за четыре тура набрали:
sofiaiushyna2003
svetlana.seljanko
olippolit
🎉И победителем становится!🎉
sofiaiushyna2003
Победителю недели достается cемейный билет в RING Spa! Редакция RusDelfi в ближайшее время свяжется с победителем конкурса.
Победитель четырех туров получает cемейный билет в RING Spa и годовую подписку на Delfi Пакет на русском.