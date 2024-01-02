Суд обязал Латвию предоставить убежище гражданину России, воевавшему на стороне Украины

С просьбой предоставить статус беженца или альтернативный статус мужчина обратился в 2022 году. Он родился в Латвии, но с 1997 года жил в Украине, при этом, по его словам, ему не удавалось получить ее гражданство. В 2014 году мужчина вступил добровольцем в батальон „Донбасс“. На фронте он провел полтора месяца, получил контузию и травму позвоночника и колена. Свое участие в боевых действиях он не афишировал, опасаясь, что это станет известно российским спецслужбам.

Украинский президент обещал гражданство всем добровольцам, воевавшим на стороне Украины, однако, когда он пытался получить гражданство, ему предложили поехать в российский консульский отдел в оккупированный Крым, чтобы уладить все формальности с Россией. Мужчина боялся за свою жизнь в Крым не поехал.

При одном из обстрелов сгорели его личные вещи, в том числе паспорт гражданина РФ.В 2021 году он стал собирать документы на получение статуса беженца в Украине — как сказали юристы, это был единственный путь к получению украинского гражданства без предъявления паспорта, которого у него больше не было.

После начала полномасштабного вторжения мужчина вместе с женой и детьми через Польшу выехал в Латвию и попробовал получить убежище. В августе PMLP ему отказало, поскольку не смогло получить доказательства, что он был активным участником добровольческого корпуса, а также того, что в России он объявлен в розыск и российские службы им как-либо интересуются.

Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в суд. В качестве дополнительного аргумента он указан, что, несмотря на гражданство, у него пропало желание поддерживать какие-либо связи с Россией. Также в суде он добавил, что был членом „Правого сектора“, который в России признан экстремистским, что создает дополнительную опасность для него в том случае, если он окажется в РФ.

Суд встал на сторону мужчины, а Служба госбезопасности не констатировало какой-либо негативной информации о нем, которая бы препятствовала получению статуса беженца.

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