Что происходит в нарвском общепите. Все сложно, но есть смелые решения, движение вперед
В нарвском общепите, пишет Gazeta.ee, давно наступили непростые времена в финансовом смысле, конечно, в сочетании с кадровым голодом. Все это усугубляется растущими энерготарифами, а в новом году давление на этот бизнес усилится благодаря росту налогов, повышению минимальной зарплаты, да и что вообще ждет в 2024-м? Предприятия общественного питания закрываются, меняют владельцев, но некоторые живут неплохо и даже развиваются.
Под занавес текущего года в Нарве открылось еще одно кафе Oma – в Ратуше. Оно совсем маленькое, но милое, а главное – новое, находящееся в недавно отреновированном историческом здании, что обращает на него внимание, но в то же время оно работает в не самом оживленном районе города.
Второе кафе предприятия, но не в Нарве
Разрывом шаблона „сейчас кафе и ресторанам не до жиру, быть бы живу“ стало открытие нарвским предприятием Alex Kohvik OÜ в ноябре в Йыхвиском концертном доме второго кафе. При этом собственник фирмы, 26-летний, начинавший карьеру как простой официант Александр Лушин, признанный в этом году „лучшим молодым предпринимателем Нарвы“ на конкурсе, проводящимся Нарвской управой, не просто стал арендатором использовавшихся ранее соответствующим образом помещений, а вложился в их развитие – зал кафе обновили, воплотив в жизнь дизайнерский проект. Меню, конечно, изменили тоже, но в случае Alex Kohvik OÜ иначе и быть не могло. Их кафе в нарвском театральном центре Vaba Lava, их услуга кейтеринга, чрезвычайно востребованная на мероприятиях высшего уровня, это, прежде всего, исключительно вкусные блюда, а потом исключительно качественный сервис.
Дела в Йыхви у Alex Kohvik уже идут неплохо, но дальнейшего развития в Нарве, второго нарвского кафе, Александр не планирует.
„Пока нет таких планов. Вообще, все до сих пор происходило спонтанно. Я даже не мечтал о кафе в Концертном доме Йыхви, но был просто одним из тех, кому предложили стать новым оператором, и все сложилось – сошлись на общем видении развития заведения, стали работать“, – говорит Александр Лушин.
В случае Alex Kohvik OÜ кейтеринг – очень мощное, поддерживающее развитие направление, локомотив этого бизнеса.
Очень смелое решение
В начале сентября открылось кафе Kaar в подвале Йоала, 20, напротив замершей в ожидании лучшего будущего Кренгольмской мануфактуры, недалеко от ее второй проходной, что у Йоальской фабрики. Это не просто окраина города, это очень малонаселенная окраина города. Рассчитывать там на визиты случайных прохожих бессмысленно, можно надеяться на то, что люди будут приезжать в кафе специально. Эта надежда себя оправдала. Клиентов много, а сотрудники Нарвской эстонской гимназии, до февраля работающей в этом историческом здании из красного кирпича, где в свое время размещалось управление Кренгольма, это далеко не основные посетители.
Основатели кафе Kaar Мария и Ахто Хинн занялись обустройством помещения в июне, проделав впечатляющую работу – интерьер получился интересным. Ахто Хинн сказал „НГ“, что основной сложностью было создание системы вентиляции, ранее просто отсутствовавшей в подвале.
„Нашли нас люди быстро, оценили уровень наших блюд, появились постоянные клиенты. Мы начали рекламировать кафе уже в августе, многие ждали открытия. Конечно, всегда хочется лучшего результата, но клиенты есть, грех жаловаться“, – говорит Ахто Хинн.
Рассказывая о меню, о том, что является главным магнитом Kaar, Ахто сообщает, что упор делается на эстонские продукты.
„Причем – свежие. Только иногда используем что-то замороженное. Закупаем интересные сыры на хуторах южной Эстонии, миногу – в Нарва-Йыэсуу, судака – в Калласте. Вообще, постоянно ищем что-то новое, но именно местное, эстонское“, – отмечает Ахто.
Сам Ахто Хинн – повар, создавая кафе, он открывал рабочее место, прежде всего, для себя самого.“Искать работу поваром в Нарве – это так себе. Идея сделать кафе самому тут напрашивается. Скажу и как потребитель. Я ведь тоже хожу в разные кафе, рестораны, пробую различные блюда, и, как правило, мне жалко потраченных денег. Зачастую то, что получаешь, не соответствует тому, что обещают. Хочется делать лучше других, и мы очень хорошо знаем – как“, – заверяет Ахто.
Kuradi Grill превратился в The Hole
На месте закрывшегося Kuradi Grill на Кересе, 5, напротив Vaba Lava и Дома эстонского языка, открылся бар The Hole („Нора“ или „Дыра“, кому как больше нравится). Раньше это был „бар и гриль“, теперь просто бар. Ничего особенного, на первый взгляд, никакого развития, скорее – регресс, но простых вещей, баров, как считает владелец The Hole, Нарве точно не хватает.
Отметим, что Kuradi Grill занимался предприниматель Антс Леэк, который теперь управляет находящимся неподалеку The Irish Embassy Pub. Тот является дублем одноименного тартуского паба. Нарвский Ирландский паб стоял закрывшимся какое-то время, но теперь опять работает, и внешне ничего не изменилось.
Собственник The Hole Артем Романов говорит, что давно хотел создать свой собственный бар, „не такой, как у всех“, но реализовал свою идею тогда, когда понял, что в Нарве не осталось вообще баров, то есть не кафе и ресторанов, а именно баров.
„Конечно, я все делаю по-своему, но рассчитываю на клиентов, которые просто хотят посидеть в баре, выпить, не обращая особое внимание на разнообразие меню, на наличие особенных десертов, например. В то же время предлагаю интересные блюда, в том числе брускетты, супы, салаты, но и некоторые десерты“, – сообщает Артем.
Сам Артем Романов больше 20 лет работает поваром, в том числе в Норвегии, то есть и он создавал бар, чтобы трудиться на кухне самому. „Когда надоедает там, встаю за стойку, и наоборот. Учился я в нарвском училище“, – рассказывает Романов, верящий, что дальше дело будет идти лучше, и отмечающий, что уже идет неплохо.
У „Джунглей“ владелец не сменился
Нарвский предприниматель Александр Ефимов, продавший ритуальное агентство Nebesa и торговый центр Narva Centrum, продолжает управлять расположенным в нем рестораном „Джунгли“. Его с женой фирма арендует помещения у нового собственника.
„Ресторан „Джунгли“ – мое детище, продолжаю его развивать. Если бы все было совсем плохо, продал бы и его, но ситуация действительно сложная, хотя „Джунгли“ – самое популярное место в городе в нашей сфере – для людей среднего возраста и старше. На танцы по выходным собирается более ста человек, организуем разные развлекательные программы. Проходят частные мероприятия в банкетном зале, рассчитанном на 60 человек. У нас очень большой ресторан – около 600 квадратных метров, что создает как раз трудности. Мы же надеялись и на российских туристов, когда открывались, и на то, что с экономикой все будет гораздо лучше“, – говорит Александр Ефимов.
Популярный клуб Ro-Ro – на распутье
Уже не первый год арт-клуб Ro-Ro закрывается на зимний период, организуя время от времени отдельные мероприятия, концерты в основном. В этом году он приостановил свою деятельность в сентябре, когда еще работала летняя площадка, до холодов.
„Мы просто по опыту прошлых лет знаем, что в сентябре еще что-то зарабатываем, а с октября – уже точно ничего, кроме убытков“, – говорит собственник клуба Роман Бойко.
В 2024 году Ro-Ro исполняется 20 лет. Бойко верит, что история продолжится, но задумывается о переформатировании клуба.
„Когда мы начинали, создавали концепцию клуба, были совершенно другие условия. Многое изменилось, уже не работает так, как тогда. Я много думаю, что и как делать дальше. Вероятно, изменения неизбежны, но я точно не буду делать то, что мне не близко, то, что противоречит моим принципам“, – обещает Бойко.
По его словам, в новом году он планирует перезапустить и легендарный бар Modern. В целом там к началу работы уже все готово, сообщает предприниматель.
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