Что происходит в нарвском общепите. Все сложно, но есть смелые решения, движение вперед

Под занавес текущего года в Нарве открылось еще одно кафе Oma – в Ратуше. Оно совсем маленькое, но милое, а главное – новое, находящееся в недавно отреновированном историческом здании, что обращает на него внимание, но в то же время оно работает в не самом оживленном районе города.

Второе кафе предприятия, но не в Нарве

Разрывом шаблона „сейчас кафе и ресторанам не до жиру, быть бы живу“ стало открытие нарвским предприятием Alex Kohvik OÜ в ноябре в Йыхвиском концертном доме второго кафе. При этом собственник фирмы, 26-летний, начинавший карьеру как простой официант Александр Лушин, признанный в этом году „лучшим молодым предпринимателем Нарвы“ на конкурсе, проводящимся Нарвской управой, не просто стал арендатором использовавшихся ранее соответствующим образом помещений, а вложился в их развитие – зал кафе обновили, воплотив в жизнь дизайнерский проект. Меню, конечно, изменили тоже, но в случае Alex Kohvik OÜ иначе и быть не могло. Их кафе в нарвском театральном центре Vaba Lava, их услуга кейтеринга, чрезвычайно востребованная на мероприятиях высшего уровня, это, прежде всего, исключительно вкусные блюда, а потом исключительно качественный сервис.

Дела в Йыхви у Alex Kohvik уже идут неплохо, но дальнейшего развития в Нарве, второго нарвского кафе, Александр не планирует.

„Пока нет таких планов. Вообще, все до сих пор происходило спонтанно. Я даже не мечтал о кафе в Концертном доме Йыхви, но был просто одним из тех, кому предложили стать новым оператором, и все сложилось – сошлись на общем видении развития заведения, стали работать“, – говорит Александр Лушин.

В случае Alex Kohvik OÜ кейтеринг – очень мощное, поддерживающее развитие направление, локомотив этого бизнеса.

Очень смелое решение