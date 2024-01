МНЕНИЕ | Дом под ёлкой. Юля Варшавская о том, как белые эмигранты отмечали Новый год и Рождество

Сегодня всё иначе — современные дети скорее ощущают „своим“ то, что видят на европейских ярмарках. Глядя на то, как мой сын на сцене своей Международной школы поёт All I want for Christmas is you в красном свитере из всех американских фильмов про Рождество сразу, я думала о том, что теперь эти образы из кино и мультфильмов, на которых мы выросли, становятся частью его реальной жизни. И нашей — взрослых.