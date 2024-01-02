МНЕНИЕ | Дом под ёлкой. Юля Варшавская о том, как белые эмигранты отмечали Новый год и Рождество

Помните, в прошлой жизни нас бесило, что за неделю до 31 декабря невозможно открыть соцсети, потому что лента завалена плюс-минус однотипными „итогами года“? На второй минуте скроллинга ленты одолевала скука мирного времени: родились, женились, много работали, а ещё спасибо родным за поддержку, дай Бог здоровья в новом году.

Дорогой Дед Мороз, пишет тебе Юля из Риги, а ещё недавно из Москвы. Мне не надо никаких подарков, а уж тем более сюрпризов (подчеркиваю), но можно, пожалуйста, вернуть нам эту скуку прошлой жизни? Я буду читать все итоги года всех своих френдов и ставить лайки, если они родились и женились, дедушка! А ещё буду хорошо себя вести и впредь слушать маму, которая говорила мне получить нормальную профессию, нужную в любые времена.

В новой стране, с другой стороны, планка годовых свершений стремительно снижается: выжили, нашли крышу над головой и работу, отправили детей в школу — уже герой или героиня! Ведь не зря в релокантских чатах разговоры об устройстве быта так часто перемежаются с просьбами привезти антидепрессанты или подсказать хорошего психиатра. Кстати, хороший подарок под любую эмигрантскую елочку.

И если в будни получается держаться и даже хорохориться, спасаясь работой и попытками социализироваться в новом месте, то в праздники мы всегда остро чувствуем, что потеряли. А потеряли мы даже привычный праздничный ритм: я думала об этом, покупая ёлку 10 декабря и наблюдая за предрождественской рижской суетой — витрины магазинов были украшены всевозможными оленями и Сантами ещё в ноябре. Куда так рано? Ведь ещё полтора месяца до заветного часа, растрясём весь „джингл беллз“ по дороге. Но здесь 2−3 января уже все выйдут на работу, поэтому праздник к нам приходит по новому календарю.