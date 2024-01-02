ВИДЕО | Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио. Он столкнулся с самолетом береговой охраны, погибли пять человек

Пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщает NHK, который ведет трансляцию из аэропорта.

Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа эвакуированы с горящего лайнера, сообщают AFP и NHK.

Как сообщает Kyodo со ссылкой на пожарную службу, пассажирский самолет JAL после посадки, вероятно, столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. В авиакомпании это подтвердили. На борту самолета JAL находились более 300 пассажиров. Самолет выполнял рейс из Хоккайдо в Токио.

В береговой охране сообщили, что на борту самолета, с которым столкнулся пассажирский лайнер, находились шесть членов экипажа. Один из них успел эвакуироваться. Остальные пять человек найдены. В береговой охране сообщили, что не знают, в каком они состоянии.

Самолет береговой охраны Японии перевозил грузы для жителей районов, пострадавших от сильного землетрясения, произошедшего 1 января.

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщило, что проводит расследование.

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