В Японии растет число жертв землетрясения. США и Британия предложили помощь

„Подтвержден очень большой ущерб, включая многочисленные жертвы, обрушения зданий и пожары“, – заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, рассказав о „гонке со временем“ по спасению пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в понедельник в центральной части Японии в районе полуострова Ното в префектуре Исикава. Многие здания были разрушены, а десятки тысяч людей остались без электричества.

По данным японского правительства, более 97 тысяч человек получили приказ эвакуироваться и провели минувшую ночь в спортзалах и школах, которые используются в качестве эвакуационных центров в чрезвычайных ситуациях.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что основные дороги к наиболее пострадавшим районам были сильно повреждены стихией, что затрудняет спасательную операцию, к которой привлечены военные.

„Силы самообороны столкнутся со многими трудностями, чтобы добраться до пострадавших от стихии районов, поскольку пути были отрезаны, но люди, оказавшиеся в ловушке в зданиях, должны быть спасены как можно скорее, пока здания не обрушились“, – заявил он.

Телекомпания NHK сообщила, что врачи, в частности, не могут добраться до больницы в пострадавшем от стихии городе Судзу в префектуре Исикава.

В ночь на вторник США и Британия предложили Токио свою помощь в борьбе с последствиями удара стихии.

„Моя администрация находится на связи с японскими официальными лицами, и США готовы оказать любую необходимую помощь японскому народу. Будучи близкими союзниками, США и Япония разделяют глубокие узы дружбы, которые объединяют наши народы. В это трудное время наши мысли – с японским народом“, – говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Как сообщили в канцелярии британского премьера Риши Сунака, в Лондоне следят за развитием событий и готовы оказать поддержку Японии.

„Премьер-министр Фумио Кисида – большой друг Великобритании, – говорится в заявлении Сунака. – Мои мысли со всеми, кто пострадал от землетрясений в Японии, которые нанесли такой огромный ущерб“.