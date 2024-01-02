Несколько ножевых ударов прилюдно: В Южной Корее совершили покушение на убийство лидера оппозиционной партии

В это время в толпе к политику пробрался неизвестный мужчина и ударил его ножом в шею. Ли Чжэ Мэна, как отмечает агентство, сразу же увезли в Пусанский госпиталь, а уже оттуда лидера южнокорейской оппозиции доставили на вертолете в Сеул. У политика повреждена яремная вена, существует риск большой кровопотери, но жизни ничего не угрожает. Подозреваемого задержали на месте преступления. „Ренхап“ сообщает, что это мужчина 60-70 лет на вид. В полиции он не раскрыл мотивы покушения.