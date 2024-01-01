Путин назвал терактом обстрел Белгорода. Он пригрозил наращивать удары по Украине

„То, что произошло в Белгороде — это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет они ударили из ракетных систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили по центру города. Просто целенаправленный удар по гражданскому населению“, — заявил Путин в разговоре с одним из военных.

Президент добавил, что „у него самого все кипит“ из-за обстрела Белгорода. По его словам, РФ в ответ на подобные обстрелы бьет по военным объектам. „Так и будем делать. Вы обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать“, — сказал он.

„Они [украинцы] хотят нас запугать и породить неуверенность внутри страны. Мы будем наращивать удары. Ни одно преступление против гражданского населения безнаказанным не останется“, — добавил Путин.

Украинские войска обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. Это стало одним из сильнейших ударов ВСУ по городу с начала полномасштабной войны. В результате обстрела погибли 24 человека и больше 100 человек пострадали. Россия заявила, что удар по Белгороду нанесли при участии Великобритании. Источники украинских СМИ в спецслужбах Украины заявили, что удар по Белгороду стал ответом на массированные обстрелы украинских городов, осуществленные армией РФ в ночь на 29 декабря. В ответ на удар по Белгороду войска РФ нанесли удар по Харькову. Пострадали 28 человек, среди пострадавших — британский журналист.