МНЕНИЕ | Еще один год войны
Новый 2024 год Украина встречает в далеко не праздничном настроении. Ожидание скорого разгрома врага, которым страна жила всего год назад, исчезло без следа. Украинцы осознали, что война продлится еще долго, потребует немалых усилий и, к сожалению, заберет еще немало жизней. Но обязательно закончится победой, пишет Юрий Мацарский.
Год назад не было на свете более оптимистичной и уверенной в себе нации, чем украинцы. В конце декабря, несмотря на войну, в стране действительно царило новогоднее настроение. Все ждали чуда и верили в него. И это было вполне объяснимо: новости уже несколько месяцев приходили почти исключительно радостные: в сентябре контрнаступление ВСУ обернулось настоящим разгромом российских оккупантов в Харьковской области, в ноябре был освобожден Херсон, западные партнеры наконец-то начали склоняться к идее все-таки передать Украине современные танки, а власти и генералы обещали в скором времени начать новую операцию по возвращению захваченных территорий.
Украинская армия определенно перехватила у россиян инициативу. Да и в тылу, несмотря на постоянные ракетные обстрелы и вызванные ими частые отключения электричества, тоже царило воодушевление. Казалось, все верили, что наступающий 2023 год принесет победу. Аналитики и эксперты спорили лишь о том, когда именно капитулируют россияне — весной или ближе к концу лета.
К сожалению, все эти прогнозы так и не сбылись. Война не закончилась в 2023 году. Оккупантов не выгнали из Крыма, не выбили их из Донецка, Луганска и Мариуполя. Ожидание скорой победы сменилось осознанием того, что война будет затяжной и тяжелой.
Не сильно успокаивает людей даже то, что хороших новостей сейчас, как и год назад, тоже хватает. И очередной десантный корабль, да еще и груженый чем-то очень взрывоопасным, потоплен прямо в порту оккупированной Феодосии точечным ракетным ударом. И российские самолеты падают чуть ли не целыми авиазвеньями. Даже блэкаутов в декабре не было ни одного. Но от оптимизма образца в конце 2023 года не осталось и следа. 2024 год Украина встречает в настроении мрачном и невеселом. Да, за минувший год у России не было ни одного значимого успеха — ну не считать же таковым завладение руинами Бахмута или Марьинки, которые не представляют вообще никакой стратегической ценности и в боях за которые россияне уложили самые боеспособные свои части.
Но и ВСУ, к сожалению, не может похвастаться заметным продвижением. Более того, на линии фронта в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях украинские защитники начали строить капитальные железобетонные укрытия. А это верный признак того, что эта линия фронта, проходящая по украинской земле, зафиксирована надолго. Передаваемые Западом гомеопатическими дозами дальнобойные ракеты и чуть более заметными, но все же далеко не оптовыми партиями, танки и артсистемы смогли остановить захватчика. И даже помогли изгнать его из некоторых городов и областей, но не стали чудо-средством, способным обрушивать фронты и обращать в бегство целые армии.
Никто больше не обещает скорой победы. Наоборот, нам уже открытым текстом говорят, что находящиеся уже почти два года в окопах солдаты не вернутся в ближайшее время домой. Более того, многие из тех, кто все еще сидит по домам, будут призваны в армию и отправлены на фронт. И неизбежность новой массовой мобилизации — почти единственное, что мы знаем наверняка о нашем ближайшем будущем.
Ни один даже самый смелый аналитик не берется прогнозировать, что же готовит нам 2024 год. Туман войны, почти исчезнувший год назад, сейчас сгустился настолько, что не дает нам возможности заглянуть даже на несколько недель вперед. Американский конгресс так и не утвердил новый пакет помощи для Украины и готовится вернуться к его рассмотрению только ближе к середине января. И что решат конгрессмены — неизвестно.
Не менее важная европейская помощь заблокирована капризным венгерским русофилом Орбаном. Ее разблокировка потребует времени и усилий. Внимание планеты в следующем году будет отвлечено от Украины все нарастающим насилием на Ближнем Востоке и американскими президентскими выборами. Все это только добавляет неопределенности.
Противнику, впрочем, не стоит обольщаться — новый год точно не обещает ему ничего хорошего. Его генералы не образумятся и не откажутся от проверенных еще Второй мировой войной тактик „мясных волн“ и „бронетанковых кулаков“, из-за которых ежемесячно теряются тысячи солдат и сотни единиц техники. Не откажутся просто потому, что иначе не умеют и страшно боятся наказания за несанкционированную сверху инициативу.
Россияне воюют так, словно у них бесконечный запас техники и людей. Но на самом деле их танки и бэтээры уничтожаются в больших количествах, чем российские заводы успевают произвести. Их штурмовики целыми ротами, а то и батальонами, усеивают своими костями лесопосадки и поля. И уже понятно, что России тоже не избежать новой мобилизации и всех связанных с нею рисков: массового бегства людей за границу, волнений, сродни тем, что наблюдались в Дагестане осенью 2022 года, и все более остро стоящего вопроса: „А зачем, собственно, это все?“. Кремль так и не смог объяснить, зачем класть тысячи людей за дымящиеся осколки кирпича и бетона где-то на Донбассе, зачем забирать из семей отцов и мужей и отправлять их гибнуть под Авдеевкой в очередном бессмысленном штурме.
Да, в России хватает тех, кто не привык мыслить и задавать вопросы начальству, но ведь есть и те, кто все-таки что-то соображает. Пока их стараются не трогать и использовать в качестве пушечного мяса совсем уж асоциальный элемент, вроде зэков и наркоманов, ну или хотя бы просто недостаточно разумных людей, не сообразивших, что во время войны лучше держаться подальше от военкоматов.
Но дураки и наркоманы, сколь бы многочисленны они ни были, не бесконечны. Скоро очередь служить дойдет и до тех, кто действительно не понимает, зачем отдавать свою единственную бесценную жизнь ради геополитических фантазий престарелого безумца. А ведь Путин реально безумец. Он одержим идеей уничтожения Украины, он пустил по ветру все достижения собственной „эпохи стабильности“ ради этого, добровольно перешел из „Большой восьмерки“ в одну лигу злодеев с Ким Чен Ыном и аятоллой Хаменеи. Уничтожение Украины стало главным и единственным смыслом существования не только правящего российского режима, но и России в целом. Все, кто хотя бы сомневается в этом ее предназначении, объявляются врагами и предателями. В лучшем случае их ждет изгнание, в худшем — долгие годы в лагере строго режима.
В России все подчинено новой национальной идее, но все равно толком ничего не получается.
Россияне испробовали массу способов ведения войны, потратили сотни миллиардов долларов, уничтожили свою кадровую армию, расстреляли почти все свои стратегические запасы ракет, потеряли самые боеспособные корабли Черноморского флота, но Украину так и не победили ни в 2022, ни в 2023 годах. Не победят и в 2024-м.
Украина не исчезнет и не сдастся, как бы тяжело ни было. Украинцы продолжат воевать, несмотря на то что там решат в Вашингтоне и Брюсселе. А потому 2024-й точно станет еще одним годом большой войны. Скорее всего, не последним, хотя, возможно, сгустившийся туман неопределенности прячет от нас не долгие годы кровавого противостояния, а скорую капитуляцию оккупанта.
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