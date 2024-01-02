МНЕНИЕ | Еще один год войны

Не сильно успокаивает людей даже то, что хороших новостей сейчас, как и год назад, тоже хватает. И очередной десантный корабль, да еще и груженый чем-то очень взрывоопасным, потоплен прямо в порту оккупированной Феодосии точечным ракетным ударом. И российские самолеты падают чуть ли не целыми авиазвеньями. Даже блэкаутов в декабре не было ни одного. Но от оптимизма образца в конце 2023 года не осталось и следа. 2024 год Украина встречает в настроении мрачном и невеселом. Да, за минувший год у России не было ни одного значимого успеха — ну не считать же таковым завладение руинами Бахмута или Марьинки, которые не представляют вообще никакой стратегической ценности и в боях за которые россияне уложили самые боеспособные свои части.

К сожалению, все эти прогнозы так и не сбылись. Война не закончилась в 2023 году. Оккупантов не выгнали из Крыма , не выбили их из Донецка, Луганска и Мариуполя. Ожидание скорой победы сменилось осознанием того, что война будет затяжной и тяжелой.

Украинская армия определенно перехватила у россия н инициативу. Да и в тылу, несмотря на постоянные ракетные обстрелы и вызванные ими частые отключения электричества, тоже царило воодушевление. Казалось, все верили, что наступающий 2023 год принесет победу. Аналитики и эксперты спорили лишь о том, когда именно капитулируют россияне — весной или ближе к концу лета.

Год назад не было на свете более оптимистичной и уверенной в себе нации, чем украинцы. В конце декабря, несмотря на войну, в стране действительно царило новогоднее настроение. Все ждали чуда и верили в него. И это было вполне объяснимо: новости уже несколько месяцев приходили почти исключительно радостные: в сентябре контрнаступление ВСУ обернулось настоящим разгромом российских оккупантов в Харьковской области, в ноябре был освобожден Херсон, западные партнеры наконец-то начали склоняться к идее все-таки передать Украине современные танки, а власти и генералы обещали в скором времени начать новую операцию по возвращению захваченных территорий.

Но и ВСУ, к сожалению, не может похвастаться заметным продвижением. Более того, на линии фронта в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях украинские защитники начали строить капитальные железобетонные укрытия. А это верный признак того, что эта линия фронта, проходящая по украинской земле, зафиксирована надолго. Передаваемые Западом гомеопатическими дозами дальнобойные ракеты и чуть более заметными, но все же далеко не оптовыми партиями, танки и артсистемы смогли остановить захватчика. И даже помогли изгнать его из некоторых городов и областей, но не стали чудо-средством, способным обрушивать фронты и обращать в бегство целые армии.

Никто больше не обещает скорой победы. Наоборот, нам уже открытым текстом говорят, что находящиеся уже почти два года в окопах солдаты не вернутся в ближайшее время домой. Более того, многие из тех, кто все еще сидит по домам, будут призваны в армию и отправлены на фронт. И неизбежность новой массовой мобилизации — почти единственное, что мы знаем наверняка о нашем ближайшем будущем.

Ни один даже самый смелый аналитик не берется прогнозировать, что же готовит нам 2024 год. Туман войны, почти исчезнувший год назад, сейчас сгустился настолько, что не дает нам возможности заглянуть даже на несколько недель вперед. Американский конгресс так и не утвердил новый пакет помощи для Украины и готовится вернуться к его рассмотрению только ближе к середине января. И что решат конгрессмены — неизвестно.

Не менее важная европейская помощь заблокирована капризным венгерским русофилом Орбаном. Ее разблокировка потребует времени и усилий. Внимание планеты в следующем году будет отвлечено от Украины все нарастающим насилием на Ближнем Востоке и американскими президентскими выборами. Все это только добавляет неопределенности.