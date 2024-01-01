Сектор Газа: 26 солдат ЦАХАЛ - жертвы "дружественного огня"

Каждый шестой израильский солдат, погибший с начала наземной операции в секторе Газа, лишился жизни в результате обстрела со стороны товарищей или несчастного случая, подтвердила израильская армия (ЦАХАЛ) в понедельник, 1 января. Из 29 израильских солдат 18 погибли от „дружественного огня“, еще двое - от случайных выстрелов и еще девять - в результате неосторожного обращения с боеприпасами, уточнили в ЦАХАЛ, пишет Deustche Welle.

С начала израильской наземной операции в секторе Газа в конце октября, по данным израильских военных, погибли уже 172 солдата и еще более девятисот получили ранения, а с начала нового обострения палестино-израильского конфликта 7 октября - погибли 506 бойцов ЦАХАЛ.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более уже почти 22 тысячи палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.