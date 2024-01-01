Горсобрание Кохтла-Ярве избрало заместителем председателя Сергея Лопина

Одним из приоритетов на новой должности, по словам избранного зампредседателя, является создание атмосферы конструктивного сотрудничества в горсобрании. „Необходимо развивать сотрудничество между всеми фракциями и депутатами, не входящими во фракции, ориентироваться на эффективность работы на благо города и его жителей“, – сказал Лопин.

По словам Лопина, в городских учреждениях необходимо также восстановить спокойную рабочую атмосферу, обеспечив стабильность и уверенность в завтрашнем дне работникам городских учреждений. „Но основная задача на ближайшие недели, в том числе и для всего горсобрания, – принять городской бюджет. Мы все должны этому способствовать, независимо от коалиции или оппозиции“, – подчеркнул Лопин.

На выборах вице-председателя Лопин получил 15 голосов, кандидат Виктор Андреев от избирательного союза „Рестарт Кохтла-Ярве“ – 8 голосов. Всего в горсобрании 25 депутатов, коалицию формируют Центристская партия и социал-демократы, у которых вместе 14 депутатов.

До сих пор роль заместителей председателя городского собрания Кохтла-Ярве исполняли Светлана Владимирова от Партии реформ и Виктор Андреев от избирательного союза „Рестарт Кохтла-Ярве“. Упразднение должности одного вице-председателя экономит городскому бюджету почти 13 000 евро.

Городское собрание Кохтла-Ярве возглавляет председатель фракции Социал-демократической партии, член Рийгикогу Эдуард Одинец.