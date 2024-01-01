Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, что Китай не признает суверенитет Тайваня. По его словам, жители материка и острова должны „взяться за руки“.“Соотечественники по обе стороны Тайвань ского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения“, - заявил он.

По данным Reuters, заявление Си Цзиньпина было более решительным, чем в прошлом году, когда он сравнил жителей Тайваня и Китая с членами одной семьи и говорил о сотрудничестве во имя „общего и устойчивого процветания китайского народа“. На прошлой неделе, празднуя день рождения бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна, Си Цзиньпин также заявил, что объединение с Тайванем является неизбежным результатом истории.