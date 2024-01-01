Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения с Тайванем(2)
В воскресенье вечером Си Цзиньпин заявил в своей речи, что он продолжит работать над объединением Тайваня с Китайской Народной Республикой.
Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, что Китай не признает суверенитет Тайваня. По его словам, жители материка и острова должны „взяться за руки“.“Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться и разделить великую славу национального возрождения“, - заявил он.
По данным Reuters, заявление Си Цзиньпина было более решительным, чем в прошлом году, когда он сравнил жителей Тайваня и Китая с членами одной семьи и говорил о сотрудничестве во имя „общего и устойчивого процветания китайского народа“. На прошлой неделе, празднуя день рождения бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна, Си Цзиньпин также заявил, что объединение с Тайванем является неизбежным результатом истории.
Президентские и парламентские выборы на Тайване состоятся 13 января в период обострения отношений с Пекином. Китай усиливает военное давление, чтобы заявить о своих суверенных претензиях на Тайвань.