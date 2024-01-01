С 1 января в Литве вступают в силу новые правила дорожного движения

С 1 января 2024 года останавливать автомобили и проверять их техническое состояние могут не только полицейские, сотрудники Литовской администрации безопасного транспорта, а также таможенники и специалисты службы охраны природы.

Именно инспекторы по охране природы с 1 января смогут останавливать автомобили, которые загрязняют окружающую среду и измерять выхлопы. Если данные подтвердятся, инспекторы могут упразднить действие техосмотра.

Правила для водителей электросамокатов

Правила дорожного движения предусматривают, что электросамокаты и другие электрические устройства микромобильности могут использоваться лицами в возрасте от 16 лет и старше, а с 14 лет — только при условии прохождения курса обучения и наличия сертификата, выданного учебным заведением. Для катания во дворе жилого дома возрастных ограничений нет, но дети до 10 лет должны находиться под присмотром взрослых.

С 1 января следующего года движение электрического микромобильного транспортного средства разрешается только по велосипедным дорожкам, пешеходным и велосипедным дорожкам или велодорожкам, а при их отсутствии - по соответствующей обочине. Тротуар или проезжая часть могут использоваться только при отсутствии этих дорожных элементов. Максимально допустимая скорость электрического микромобильного транспортного средства должна составлять 20 км/ч, а при проезде пешеходных переходов - не более 7 км/ч.

Для несовершеннолетних всегда обязателен шлем, а для взрослых - на проезжей части. При движении по проезжей части необходимо носить яркий жилет или включать фары. Оба требования обязательны в темное время суток или при плохой видимости. Запрещается ездить по тротуару или проезжей части, там, где предусмотрены велосипедные дорожки, по пешеходным переходам, на автомагистралях и скоростных дорогах, перевозить пассажиров, а также переходить дорогу в непредназначенных для этого местах.