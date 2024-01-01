ВИДЕО | В Японии произошла серия сильных землетрясений, идет эвакуация из-за угрозы цунами

Землетрясение затронуло префектуру Исикава и прилегающие к ней районы. В связи с этим на западном побережье Хонсю объявлена угроза цунами, прогнозируемая высота волн для Исикавы - до 5 метров. Жителям префектур Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата рекомендовано как можно быстрее покинуть прибрежные районы.

Около 33 500 домохозяйств остались без электричества. В районе землетрясения закрыты несколько крупных автомагистралей, приостановлено движение сверхскоростных поездов. Сообщается, что в зоне риска - атомная электростанция Tepco, но пока никаких нарушений в ее работе не зафиксировано.

Движение скоростных поездов „Синкансэн“ между Токио и префектурой Исикава, где находился эпицентр землетрясения, приостановлено, сообщили в компании Japan Railways.

Местные жители в соцсетях сообщают, что первые мощные волны высотой более 1 метра добрались до берегов.