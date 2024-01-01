Какие испытания ожидают Евросоюз в 2024 году

27 стран-членов ЕС обещали поддерживать Украину, обороняющуюся от российской агрессии, так долго, сколько понадобится, потому что победа России в этой войне стала бы угрозой безопасности всей Европы. Будет ли ЕС придерживаться этого курса и в 2024 году?

В Брюсселе в последнее время все чаще говорят об общей усталости от войны и уменьшающейся солидарности стран-членов ЕС в поддержке Украины. В последний раз Евросоюзу потребовалось приложить немало усилий, чтобы единогласно одобрить предоставление финансовой помощи Украине. Но в 2024 году стратегия поддержки Украины, несмотря на то, будет ли Киев вести переговоры с Москвой о мире или нет, может оказаться под вопросом. „Нашей целью должен оставаться справедливый и долгосрочный мир, а не дальнейший замороженный конфликт, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). - Лучший путь для достижения стабильности и благополучия Украины - это ее членство в ЕС“.

Расширение ЕС

Вступление Украины в ЕС и дальнейшее расширение Евросоюза многие его страны-члены считают слишком быстрым и преждевременным. Между тем с Украиной и Молдовой уже в 2024 году должны начаться переговоры о вступлении. Принимая в свои ряды разрушенную войной Украину, ЕС понесет большие расходы. Поэтому даже такие друзья Украины, как Польша и страны Балтии, не торопятся выражать свое одобрение. Ведь из получателей помощи ЕС они могут превратиться в доноров, платящих взносы в совместный бюджет Евросоюза, из которого будут выделяться средства на помощь Украине. Переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы хотя и начнутся уже скоро, но сам процесс займет годы, если не десятки лет - пытаются успокоить чиновники в ЕС.