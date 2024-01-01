ФОТО И ВИДЕО | Как нарвитяне Новый год встречали. Салют устроили себе сами

Традиционное для нарвитян место встречи Нового года - Петровская площадь. Обычно уже за несколько часов до праздничного боя курантов на ней собирались сотни горожан. На этот раз площадь долго пустовала, и только к 24:00 народ стал подтягиваться. Основная причина пассивности, по словам собравшихся, - нет салюта. Но кто-то решил, что раз город не организует его, то устроят красочный фейерверк сами. И устроили.