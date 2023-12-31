ВИДЕО и ФОТО | Игры, хлопушки, музыка и конфеты: в Нарве Йыулувана поздравил детей с Новым годом(5)
В Нарве на Петровской площади состоялся новогодний праздник для детей. Йыулувана приехал на него на красном „жуке“. Этот, как из сказки, забавный автомобиль уже почти месяц разъезжает по Нарве и создает новогоднее настроение горожанам.
Ведущие праздника играли с детьми и водили хороводы. Выступили местные детские музыкальные и хореографические коллективы: Jun-Ost, „Шанс“ и Magic Land. Ребята „пообщались“ и с Драконом - символом наступающего года. Некоторые родители в это время запускали на площади фейерверки, сожалея, что город отказался от организации салюта. В финале детской части новогодней программы ведущий раздал группе родителей хлопушки. Их радостно взорвали. Йыулувана угостил детей конфетами.
Праздник на этом не закончился, он продолжился программой для взрослых. Нарвитян и гостей города ждут новогодние мелодии. Вечерний концерт будет состоять из тематических песен и мировых хитов, которые можно петь всем вместе. К часу ночи программа окончательно завершится.
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