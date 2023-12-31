Эксперт поставил под сомнение версию о повреждении газопровода Balticconnector якорем

„Гипотеза о том, что корабль потерял якорь и протащил его по морскому дну на очень большое расстояние, кажется не очень правдоподобной“, - сказал в интервью норвежскому новостному порталу High North News профессор Французской морской академии Эрве Бодю.

„Теория несчастного случая, согласно которой якорная цепь тащилась несколько миль, а судно этого не понимало, маловероятна“, - добавил Бодю.

Тот факт, что судно Newnew Polar Bear сделало две остановки на обратном пути из России в Азию, также вызывает вопросы у экспертов по судоходству. „Странны и две якорные стоянки, которые судно сделало на обратной дороге по Северному морскому пути. Одна на Камчатке, другая к югу от острова Сахалин. Могло ли оно там встать на новый якорь?“ - вопрошает Бодю.

„Проверить легко, поскольку якорная цепь и якорь имеют номер, по которому можно отслеживать состояние оборудования. Итак, было ли намерение повредить газопровод или это чистая случайность? Только тщательная проверка китайскими властями позволит быстро устранить все сомнения“, - сказал Бодю.