За рубежом
31.12.2023, 18:35

Эксперт поставил под сомнение версию о повреждении газопровода Balticconnector якорем

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Газопровод Balticconnector (Палдиски)
Газопровод Balticconnector (Палдиски)
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Согласно основной версии, газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией был поврежден зарегистрированным в Гонконге судном Newnew Polar Bear, чей якорь протащился по морскому дну около 180 километров и позже отвалился от судна. Французские эксперты по судоходству, смоделировавшие нагрузки и возможные отклонения от курса буксировки якоря, поставили под сомнение эту гипотезу, пишет rus.err.

„Гипотеза о том, что корабль потерял якорь и протащил его по морскому дну на очень большое расстояние, кажется не очень правдоподобной“, - сказал в интервью норвежскому новостному порталу High North News профессор Французской морской академии Эрве Бодю.

„Теория несчастного случая, согласно которой якорная цепь тащилась несколько миль, а судно этого не понимало, маловероятна“, - добавил Бодю.

Тот факт, что судно Newnew Polar Bear сделало две остановки на обратном пути из России в Азию, также вызывает вопросы у экспертов по судоходству. „Странны и две якорные стоянки, которые судно сделало на обратной дороге по Северному морскому пути. Одна на Камчатке, другая к югу от острова Сахалин. Могло ли оно там встать на новый якорь?“ - вопрошает Бодю.

„Проверить легко, поскольку якорная цепь и якорь имеют номер, по которому можно отслеживать состояние оборудования. Итак, было ли намерение повредить газопровод или это чистая случайность? Только тщательная проверка китайскими властями позволит быстро устранить все сомнения“, - сказал Бодю.

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