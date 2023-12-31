Вертолеты ВМС США потопили катера хуситов в Красном море после попытки захвата торгового судна

Четыре судна, пришедшие из районов Йемена, контролируемых хуситами, обстреляли судно Maersk Hangzhou и подошли к нему на расстояние нескольких метров, сообщили американские военные.

Вертолеты с находящихся неподалеку военных кораблей США отреагировали на сигнал бедствия и после обстрела потопили три из них „в порядке самообороны“.

Члены экипажа были убиты, а четвертое судно покинуло район.

Хуситы атакуют корабли в Красном море с ноября. Группировка объявила, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, в ответ на военные действия в Газе.

Как сообщило Центральное командование США (Centcom), контейнеровоз Maersk Hangzhou зарегистрирован в Сингапуре, а управляется и принадлежит датской фирме.

Нападение произошло около 06:30 по йеменскому времени (03:30 GMT). Катера хуситов подошли к контейнеровозу на расстояние около 20 метров и пытались высадиться на судно. Экипаж судна подал сигнал бедствия, охрана открыла ответный огонь.

Вертолеты с авианосца USS Eisenhower и эсминца USS Gravely, находившихся неподалеку, отреагировали на призыв о помощи. Когда они прибыли к месту нападения и обратились к экипажам атакующих судов через громкоговорители, их обстреляли.

Вертолеты „открыли ответный огонь в целях самообороны, потопив три из четырех малых катеров и убив их экипаж“, говорится в сообщении Centcom. Четвертый катер ретировался, с американской стороны обошлось без жертв и повреждений. На борту Maersk Hangzhou также никто не пострадал, и судно находится в мореходном состоянии.

Это уже второе нападение на судно Maersk Hangzhou за последние сутки: ранее оно подверглось ракетному обстрелу из районов Йемена, контролируемых хуситами. Американские эсминцы Gravely и Laboon открыли ответный огонь.

Согласно заявлению Centcom, в процессе оказания помощи контейнеровозу по двум кораблям ВМС США были выпущены две противокорабельные ракеты с территории, контролируемой хуситами.