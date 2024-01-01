С Новым 2024 годом, дорогие читатели RusDelfi!

Дорогие читатели RusDelfi!

Без вас наша работа бессмысленна. Без вас нас попросту не существует. Но, кажется, в последние годы мы - журналисты - не то чтобы делаем вашу жизнь легче и проще. Мы пишем о том, что происходит в мире. Но глядя на это, так и хочется спрятаться куда-то подальше, закрыться от всего - лишь бы этого не видеть. В Украине продолжается война. Не утихает конфликт на Ближнем Востоке. В Нигерии радикальные исламисты устраивают местным христианам кровавое Рождество. Во многих странах Европы спецслужбы рапортуют о повышенной террористической опасности. Да, Эстония на этом фоне выглядит островком безопасности, но каждый из нас, глядя на то, как тают в кошельке заработанные деньги и прокручивая в голове новые налоги, не очень верит в спокойствие.

Всё это так. Всё это правда. И кажется, иногда от бессилия опускаются руки - ведь каждый из нас понимает, что победить глобальное зло в одиночку он не в силах. „Я не могу остановить войну, я не могу остановить глобальное потепление, я не могу остановить голод. А что я вообще могу?“ Немецкому богослову Фридриху Этингеру приписывается ответ на этот вопрос, данный еще три века назад в виде молитвы: „Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого“.

Нам и правда не хватает спокойствия, мужества, а главное - мудрости. Думая о глобальных делах, мы порой забываем тех, кто с нами рядом. Им достается гораздо меньше нашего тепла, чем должно доставаться. И уж точно меньше любви, чем они заслужили. Это прозвучит наивно, но еще одна улыбка, еще одно объятие, еще одно по-настоящему теплое слово - и ваша жизнь тоже чуть-чуть, но изменится к лучшему.