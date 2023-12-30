Лучшая шахматистка Эстонии заняла 16-е место на чемпионате мира по блицу
Шахматистка из Эстонии Май Нарва заняла 16-е место на чемпионате мира по шахматам по блицу в Самарканде (Узбекистан). Валентина Гунина и Магнус Карлсен стали чемпионами мира.
Нарва, занявшая несколько дней назад 12-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам, набрала в общей сложности 10,5 очков в турнире по блицу и заняла 16-е место среди 118 шахматисток.
Нарва начала турнир с двух побед подряд, а после одного поражения одержала три победы подряд, но затем было три ничьи и два поражения. Завершила Майа турнир с двумя победами подряд.
Валентина Гунина (Россия), выступающая под нейтральным флагом, стала чемпионкой мира среди женщин, набрав 14 очков. Второй стала Александра Костенюк из Швейцарии с 13,5 очками, а третье место у китаянки Цзинер Чжу (12,5).
Среди мужчин чемпионом мира по блицу стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (16 очков), который также стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Второе и третье места в турнире заняли россиянине Даниил Дубов (15,5 очков) и Владислав Артемьев (15) соответственно, которые выступают под нейтральным флагом.
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