Лучшая шахматистка Эстонии заняла 16-е место на чемпионате мира по блицу

Нарва, занявшая несколько дней назад 12-е место на чемпионате мира по быстрым шахматам, набрала в общей сложности 10,5 очков в турнире по блицу и заняла 16-е место среди 118 шахматисток.

Нарва начала турнир с двух побед подряд, а после одного поражения одержала три победы подряд, но затем было три ничьи и два поражения. Завершила Майа турнир с двумя победами подряд.

Валентина Гунина (Россия), выступающая под нейтральным флагом, стала чемпионкой мира среди женщин, набрав 14 очков. Второй стала Александра Костенюк из Швейцарии с 13,5 очками, а третье место у китаянки Цзинер Чжу (12,5).

Среди мужчин чемпионом мира по блицу стал норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен (16 очков), который также стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Второе и третье места в турнире заняли россиянине Даниил Дубов (15,5 очков) и Владислав Артемьев (15) соответственно, которые выступают под нейтральным флагом.

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