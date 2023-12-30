ФОТО | Кристьян Ильвес продемонстрировал свою силу на чемпионате Эстонии по двоеборью

Всего в соревнованиях приняли участие 16 спортсменов, 10 из которых представляли возрастную группу М-16. В мужском абсолютном зачете участвовали три человека.

После прыжков с трамплина лидировал Ильвес, прыгнувший на 95,5 м и набравший 125 баллов. Марккус Альтер (79 м, 85,0 балла) уступил ему 2 минуты 40 секунд, а Рууберт Тедер (75 м, 77,0 балла) - 3 минуты 12 секунд.

На финише 10-километровой дистанции Альтер был вторым после Ильвеса (+10,58), а Тедер - третьим (+14,39).

Андеро Капп выиграл в юниорском классе, опередив Ричарда Викса на 20 секунд. Карел Пастарус стал чемпионом в классе М16, за ним следуют Фред Густавссон (+3.27) и Ральф Ребане (+4.48).

Стартовый протокол можно найти здесь. Результаты выступлений можно найти здесь.

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