ВИДЕО | В России в центре Белгорода прогремели взрывы, сообщается о 14 погибших

Сегодня во второй половине дня в российском Белгороде, в центре города, раздалось несколько взрывов. На улицах вспыхнули пожары, горят автомобили. Видео и фото публикуют российские Telegram-каналы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около 14.30 объявил об атаке Вооруженных сил Украины. По его словам, поступили сообщения о погибших и пострадавших. „Есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже“, - сообщил он.

В городе раздается сирена воздушной тревоги. „Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняет“, - добавил Гладков.

Во второй половине дня российские СМИ сообщили о работе ПВОв центре Белгорода. По данным МЧС, 14 человек погибли в результате обстрела, еще 108 получили ранения. В управлении и отделах МВД по Белгороду объявлен общий сбор. На работу вызваны все сотрудники. Среди погибших двое детей. Среди пострадавших - 15.

Минобороны РФ прокомментировали случившееся: „Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным“. МИД РФ также сообщил, что РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду.

Сообщения о взрывах в России поступили на следующий день после того, как государство-агрессор организовало самую масштабную с начала войны ракетную атаку на украинские города, в результате которой 39 человек погибли и более ста пострадали. В ходе атаки использовалось различное оружие, как баллистическое, так и крылатые ракеты.

Источник „Украинской правды“ в спецслужбах объяснил разрушения и жертвы в Белгороде „непрофессиональными действиями“ российской ПВО. Как утверждает собеседник издания в спецслужбах Украины, силы обороны наносили удары по военным объектам в Белгородской области.

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