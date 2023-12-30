2024-й: будущее Путина опять зависит от Зеленского

2024-й - год 75-летия НАТО. Он может стать историческим и поворотным - для Украины, для путинской России и для коллективного Запада. 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит Североатлантического альянса, а 5 ноября США выберут себе нового президента.

Украинская дилемма НАТО

Вашингтонская встреча НАТО в верхах уже сейчас представляется, особенно в Центральной Европе и странах Балтии, как критически важная для будущего альянса. Саммит 2023 года, прошедший в Вильнюсе, многие (причем далеко не только центральноевропейцы) считают провальным, продемонстрировавшим отсутствие единства по ключевому вопросу - как ответить на отчаянный призыв Украины принять ее в НАТО? Принятый в литовской столице итоговый документ оказался фактически повторением обещаний 2008 года, данных Украине и Грузии на саммите в Бухаресте: вы обязательно вступите в альянс, но когда-нибудь потом.

О том, что повторение такого сценария в Вашингтоне, да еще в год 75-летия НАТО, станет для организации настоящей катастрофой, говорили на недавней конференции в Вильнюсе и литовские, и немецкие политики - как из оппозиционного Христианско-демократического союза, так и из входящей в правящую коалицию партии „зеленых“.

Как в Киеве, так и в активно поддерживающих Украину столицах стран-членов альянса все чаще звучит призыв: Соединенные Штаты и Германия должны взять на себя ответственность и выступить с ясным перспективным планом вступления Украины в НАТО. Это должно спасти репутацию альянса и осадить Владимира Путина. Уговорить Берлин будет нелегко, но в дипломатических и экспертных кругах сложилось понимание: если немцы скажут однозначное „да“ членству Украины (пусть и не немедленному), то даже такой известный оппонент Киева как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не станет возражать.

План Путина: фейковый „мир“