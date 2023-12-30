Ехавший из Петербурга в Таллинн автобус попал в ДТП, в результате которого погиб человек
В пятницу, 29 декабря, на федеральной трассе „Нарва“ в Кингисеппском районе Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом, ехавшим из Санкт-Петербурга в Таллинн. Погибла сидевшая за рулем автомобиля женщина, пишет rus.err.ee.
Установлено, что около 17:00 по эстонскому времени 74-летняя женщина, сидевшая за рулем Renault Sandero, при совершении обгона не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с автобусом „Вольво“, который ехал по маршруту №960 (Петербург-Таллинн-Маарду), управляемый 53-летним водителем, передает портал 47news.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погибла, а водитель автобуса и пассажиры не пострадали. В автобусе, принадлежащем эстонской компании Baltic Shuttle, находились 47 пассажиров.
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