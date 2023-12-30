ФОТО | Энели Ефимова и Карел Тилга стали лучшими спортсменами Эстонии в 2023 году

Спортсменкой года стала пловчиха Энели Ефимова, опередившая Кристин Таттар (диск-гольф) и Нелли Дифферт (фехтование).

„Честно говоря, я не была готова сегодня так много говорить и сейчас не могу подобрать слова. Это большая честь - выиграть такой титул в столь жесткой конкуренции. Не думаю, что я так нервничала перед соревнованиями. Я очень, очень счастлива“, - сказала Ефимова после награждения.

Также Ефимова была удостоена награды „Лучший молодой спортсмен“.

„Хенри, мы не всегда находим с тобой общий язык, но это не помешало нам достичь наших целей. Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом!

Я готова к следующему году, но я не позволю себе пропустить ни одной тренировки, если ты будешь стоять у моей двери в пять утра“, - усмехнулась Ефимова.

„Для меня большая честь представлять Эстонию. Смотреть на самый красивый флаг на подиуме и петь государственный гимн... Это неописуемое чувство, и я никогда его не забуду“, - добавила Энели.

Минувший год для Ефимовой сложился идеально, так как она завоевала золото и серебро на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде и первой из эстонских спортсменов квалифицировалась на летние Олимпийские игры.

Хенри Хейн, который является наставником Энели Ефимовой, получил награду „Лучший тренер-2023“.

„Энели, спасибо тебе и твоей маме за доверие! Я знаю, что этот путь не был легким и не станет легче. Все те утренние и вечерние тренировки, те моменты когда мы вместе готовимся к контрольной по географии во время допинг-контроля... Это моменты, которых другие не видят.

Мечтайте по крупному, усердно работайте и доверяйте процессу! Ваши способности не имеют границ!“, - сказал Хейн.

„Юные спортсмены, цените своих тренеров! Самая большая награда для вашего тренера - это простое спасибо. Мало профессий, где вы отдаете все ради чужого успеха, цените эту самоотдачу.