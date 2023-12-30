ФОТО | Энели Ефимова и Карел Тилга стали лучшими спортсменами Эстонии в 2023 году(1)
В пятницу, 29 декабря, в концертном зале Alexela состоялось торжественное мероприятие „Звезды спортивного 2023 года“, на котором были названы лучшие эстонские спортсмены и тренеры уходящего года.
Спортсменкой года стала пловчиха Энели Ефимова, опередившая Кристин Таттар (диск-гольф) и Нелли Дифферт (фехтование).
„Честно говоря, я не была готова сегодня так много говорить и сейчас не могу подобрать слова. Это большая честь - выиграть такой титул в столь жесткой конкуренции. Не думаю, что я так нервничала перед соревнованиями. Я очень, очень счастлива“, - сказала Ефимова после награждения.
Также Ефимова была удостоена награды „Лучший молодой спортсмен“.
„Хенри, мы не всегда находим с тобой общий язык, но это не помешало нам достичь наших целей. Спасибо тебе за то, что ты всегда рядом!
Я готова к следующему году, но я не позволю себе пропустить ни одной тренировки, если ты будешь стоять у моей двери в пять утра“, - усмехнулась Ефимова.
„Для меня большая честь представлять Эстонию. Смотреть на самый красивый флаг на подиуме и петь государственный гимн... Это неописуемое чувство, и я никогда его не забуду“, - добавила Энели.
Минувший год для Ефимовой сложился идеально, так как она завоевала золото и серебро на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде и первой из эстонских спортсменов квалифицировалась на летние Олимпийские игры.
Хенри Хейн, который является наставником Энели Ефимовой, получил награду „Лучший тренер-2023“.
„Энели, спасибо тебе и твоей маме за доверие! Я знаю, что этот путь не был легким и не станет легче. Все те утренние и вечерние тренировки, те моменты когда мы вместе готовимся к контрольной по географии во время допинг-контроля... Это моменты, которых другие не видят.
Мечтайте по крупному, усердно работайте и доверяйте процессу! Ваши способности не имеют границ!“, - сказал Хейн.
„Юные спортсмены, цените своих тренеров! Самая большая награда для вашего тренера - это простое спасибо. Мало профессий, где вы отдаете все ради чужого успеха, цените эту самоотдачу.
Я, конечно, не самый молодой и не самый умный тренер в этом зале. В моей карьере было много удач и случайностей. Будьте амбициозны, наивны и отдавайте все силы“, - поделился Хейн своими советами как с молодыми спортсменами, так и с тренерами.
Лучшим спортсмен года стал десятиборец Карел Тилга, занявший четвертое место на чемпионате мира по легкой атлетике.
Лучшей командой года стала женская сборная Эстонии по волейболу, которая завоевала первую в своей истории медаль на крупных международных турнирах, победив в европейской Серебренной лиге. Кроме того, волейболистки обеспечили себе выход в Золотую лигу на следующий сезон.
„Спасибо вам, девочки, за то, что мы так хорошо провели время на игровой площадке! Я также хочу поблагодарить всех, кто голосовал за нас. Это очень много значит для нас и для женского волейбола в целом“, - сказал после награждения капитан сборной Лиис Кивилоо.
Лучшими параспортсменами года стали пловцы Сюзанна Каул и Матц Топкин.
Смотрите в галереи Delfi, кто с кем приехал на главную спортивную вечеринку года!
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