МНЕНИЕ | Люди без Родины. Готова ли Эстония к культурному многообразию? Белорусы готовы

Помню, как три года назад мужу написали из Эстонии с предложением о работе. Мы только-только отошли от выборов, протестов с тысячами людей на улицах Минска и страны, с тотальным отключением интернета и неведения, что происходит и как быть дальше. Помню, как в один из августовских дней отправила мужа погулять с шестилетней дочкой во двор — сама неважно себя чувствовала – все же седьмой месяц беременности.