МНЕНИЕ | Люди без Родины. Готова ли Эстония к культурному многообразию? Белорусы готовы
Следующий год в Эстонии объявлен Годом культурного многообразия. Смогут ли иммигранты, проживающие в стране, найти свое место здесь? На эту тему размышляет наш журналист Марина Бегункова. После после подавления протестов 2020 года она с семьей переехала из Беларуси в Эстонию и начала искать здесь, в Эстонии, свой новый дом.
Помню, как три года назад мужу написали из Эстонии с предложением о работе. Мы только-только отошли от выборов, протестов с тысячами людей на улицах Минска и страны, с тотальным отключением интернета и неведения, что происходит и как быть дальше. Помню, как в один из августовских дней отправила мужа погулять с шестилетней дочкой во двор — сама неважно себя чувствовала – все же седьмой месяц беременности.
Прилегла, очнулась от сокрушительно громкого звука захлопнувшейся двери. „Почти убежали“, — успел сказать муж. Одной рукой он крепко держал дочку, другой — самокат. Я с недоумением смотрела и думала: зачем он не бросил самокат, с ним сложнее убегать.
Я посмотрела на это и расплакалась.