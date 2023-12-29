Главнокомандующий ВСУ сообщил подробности российского удара по Украине: сотни снарядов на 1,2 млрд долларов

В ходе удара по Украине в ночь на 29 декабря российские войска использовали 158 средств воздушного нападения, в том числе 36 ударных беспилотников Shahed-136/131 и 122 ракеты разных типов, сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу, 29 декабря. По данным Залужного, украинцам удалось сбить 27 дронов и 87 крылатых ракет.

У РФ есть достаточный запас ракет, чтобы повторять такие массовые ракетные атаки, как сегодня утром, заявил министр обороны Рустем Умеров. „Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки“, - написал он в Facebook.

Россияне сначала запустили „шахеды“ с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Около 3 часов ночи, сообщил Залужный, были подняты в небо 18 российских бомбардировщиков Ту-95МС, вышедшие на рубеж пуска около 6 часов утра. Они запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

В результате атаки по последним данным погибли 18 человек, еще 132 получили ранения.

Ракетный удар обошелся России в 1,273 миллиарда долларов

Около 5 часов утра россияне задействовали из курской области дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей Украины.

Рано утром Россия также нанесла удар по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. Было выпущено не менее 14 ракет С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей России.

В половине седьмого утра в воздух были подняты пять российских истребителей МиГ-31К, которые из Астраханской области запустили пять аэробалистических ракет Х-47М2 „Кинжал“. Кроме того, из самолетов тактической авиации Су-35 были запущены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59. По данным телеканала „Суспiльне“, только с учетом стоимости запущенных ракет и БпЛА, Россия потратила на нынешнюю атаку 1,273 миллиарда долларов.