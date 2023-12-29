„Калев/Крамо“ намерен побить рекорд эстоно-латвийской баскетбольной лиги бесплатной игрой в начале нового года

Две лучшие команды эстоно-латвийской баскетбольной лиги, „Калев/Крамо“ и украинский клуб „Прометей“, встретятся 6 января на арене „Унибет“. Вход на игру доя всех зрителей будет бесплатный и все это благодаря добрым партнерам эстонского клуба.

„Наша цель всегда заключалась в том, чтобы устраивать грандиозные мероприятия и дарить любителям спорта незабываемые впечатления. Сейчас клуб проводит свой 25-й сезон, и по этому случаю мы нашли несколько партнеров, с которыми можем сделать небольшой подарок каждому любителю спорта в виде захватывающего баскетбольного вечера.

Помимо баскетбола, в этот вечер будут организованы различные мероприятия, розыгрыши призов для зрителей и многое другое. Мы надеемся, что все любители и нелюбители спорта придут на игру 6 января и вместе мы сможем показать, что жители Эстонии - фанаты баскетбола, а также установить новый рекорд по количеству зрителей в эстоно-латвийской баскетбольной лиге“, - говорит Аллан Сийманн, руководитель отдела организации мероприятий и маркетинга „Калев/Крамо“, и благодарит всех партнеров, которые уже присоединились к клубу, и надеется, что список новых партнеров будет расти.

Мероприятие будет бесплатным для зрителей благодаря партнерам „Калев/Крамо“, которые поддерживают клуб 25 центами за каждого пришедшего на игру зрителя. Среди спонсоров - Cramo Estonia, Unibet, Teamsport.ee, Burger King, Unibet Arena, Atemo, Lansec, Linus Medical, Delfi, Värska, Nocco и Nordaid.

В течение вечера подарки будут раздавать компании Ballzy, BBQ Ässad, SuitUp и Jazz Pesulad. Хотя вход на игру бесплатный, доступ на игру осуществляется по билетам, который можно приобрести как в piletitasku, так и на месте.

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