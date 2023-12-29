Все больше людей прибывает из РФ на погранпереход в Нарве, чтобы получить запрет на въезд

Причинами обычно являются отсутствие правильных документов или тот факт, что человек не может объяснить, в какую страну Евросоюза он хочет поехать и что собирается там делать. В этом случае его отправляют обратно.

Однако в последние месяцы количество запретов на въезд, выданных на пограничном переходе в Нарве, значительно возросло. Если раньше с границы отправляли обратно около 10 человек в день, то теперь – примерно в три раза больше. В основном это граждане Молдовы, цель которых – показаться на пограничном переходе в Нарве и получить штамп в паспорт.

По словам Лийва, сами граждане Молдовы заявили, что в РФ существует правило: каждые три месяца они должны зарегистрировать, что покинули страну, а затем могут вернуться и оставаться в России до 90 дней. Их цель – просто дойти до границы, получить штамп в паспорте и вернуться в Россию.

По его словам, запрет на въезд является единоразовым, и тот же человек может снова появиться на пограничном переходе в Нарве через три месяца для получения нового штампа в паспорте.

Молдавские граждане объяснили пограничникам, что это делается несколько раз, прежде чем они получат в России вид на жительство или гражданство.

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