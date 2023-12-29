Преступники разграбили новый футбольный холл таллиннского „Калева“. Стены крытого холла были изрезаны ножом

„С прискорбием вынуждены сообщить, что наш холл был разграблен в течение двух ночей подряд во время Рождества, но благодаря быстрым действиям и помощи нам удалось спасти холл“, - говорится в сообщении таллиннского „Калева“ в социальных сетях. „В сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны, управой района Мустамяэ и охранной фирмы Forus Eesti мы надеемся в скором времени поймать подозреваемых“.

„Сегодня мы значительно усилили меры безопасности, и скоро откроем один из самых крутых холлов в Эстонии! Счастливого и безопасного окончания года!“ говорится в заявлении клуба.

Спортивный директор футбольного клуба Йоэль Линдпере не пожелал комментировать произошедшее Delfi. Delfi также обратился за дополнительной информацией в Департамент полиции и погранохраны.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов в ответ заявила, что, поскольку новость свежая, у них нет достаточной информации, чтобы поделиться ею с общественностью.

„Сейчас я могу подтвердить, что утром 28 декабря в полицию поступила информация о том, что ночью стены крытого футбольного холла в Мустамяэ были изрезаны ножом. Однако все подробности инцидента, включая причиненный ущерб, еще уточняются“, - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

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