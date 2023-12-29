ПОДКАСТ | Блогерка из Эстонии: „Однажды меня душили, но я была связана и не могла ничего сказать“(9)
Гостьей седьмого выпуска подкаста „Поехали ко мне“ стала YouTube блогерка из Таллинна Лилиана. У ее канале Lilith Lindlay Channel больше полмиллиона подписчиков, а одна из основных тем контента – секс. Лилиана провела около 50 свиданий, половина из которых заканчивалась сексом. Она рассказала про свой опыт МЖМ, про аборт и про то, как сделать свидания с незнакомцами максимально безопасными.
„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста − журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.
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