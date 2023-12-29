Поехали ко мне!
29.12.2023, 19:39

ПОДКАСТ | Блогерка из Эстонии: „Однажды меня душили, но я была связана и не могла ничего сказать“

 (9)
Лилиана: „Во время секса парни обычно молчат. Наверное, 20% только издают какие-то звуки“
Лилиана: „Во время секса парни обычно молчат. Наверное, 20% только издают какие-то звуки“
ФОТО: Ester Vaitmaa, tehisaru: Midjourney.com | Delfi Meedia

Гостьей седьмого выпуска подкаста „Поехали ко мне“ стала YouTube блогерка из Таллинна Лилиана. У ее канале Lilith Lindlay Channel больше полмиллиона подписчиков, а одна из основных тем контента – секс. Лилиана провела около 50 свиданий, половина из которых заканчивалась сексом. Она рассказала про свой опыт МЖМ, про аборт и про то, как сделать свидания с незнакомцами максимально безопасными.

1x
00:00

Тайм-коды:

  • 00:55 Как Лилиана начала вести свой канал и как пришла к секс-контенту

  • 03:35 Реакция людей на первые публикации

  • 04:18 Про популярные видеоролики: один из них набрал 10 млн просмотров

  • 05:05 На канале 371 видео, сколько из них посвящены теме секса?

  • 05:55 „Попробовала групповой секс, МЖМ“

  • 06:55 „Мне одноклассник не очень понравился, и я сказала, что хочу другого. Мне выбрали другого“

  • 07:50 „Многие видео не пересматриваю, потому что стыдно“

  • 08:14 Из каких стран люди смотрят Лилиану?

  • 09:10 Про свидания и неловкие моменты из-за популярности

  • 11:00 Статистика: сколько было свиданий? Часто ли они заканчивались сексом?

  • 12:00 Собеседование на секс: три вопроса от Лилианы для потенциального партнера

  • 13:40 Про венерические заболевания

  • 14:40 Про беременность и аборт: „две полоски, паника, хотелось постоянно плакать“

  • 18:15 Еще про свидания: это такой терапевтический метод после расставания?

  • 19:13 „Буду только трахать и бросать“

  • 19:32 Кто такие „тюбики“?

  • 20:34 Если женщин называют шкурами, заслуживают ли парни, чтобы их называли псами?

  • 21:13 БДСМ практики: „Меня иногда били по лицу ладошкой“

  • 21:54 Артур рассказывает про свой опыт придушиваний

  • 22:18 „Меня один раз душили, а я была связана и не могла ничего сказать“

  • 24:05 Про самый неудачный секс

  • 25:38 „Я понимаю, что парень какой-то странный“

  • 24:53 „Когда идете на свидание с подозрительным мужчиной, фотографируйте номера машины и скидывайте в чат. И если вас убьют, то все будут знать, кто убийца“

  • 26:27 Набор для свидания от Лилианы: вибратор, веревка и смазка

  • 28:05 Лайфхак, как заставить парня надеть презерватив

  • 31:00 Без чего еще нельзя идти на свидание?

  • 31:28 Лилиана рекомендует подругам этих парней

  • 31:40 Поговорили про веревку для шибари

  • 34:44 Как Лилиана познакомилась со своим женихом

  • 36:00 „Я предложила назвать ролик: расплатилась за тату минетом“

  • 36:55 Это отношения повлияли на то, что больше не выходит секс-контент?

  • 37:55 Про коллаборации эстонских блогеров

  • 39:42 Каких парней Лилиана называет „половинчатыми“?

  • 40:00 Часто ли парни стонут во время секса?

  • А Артур стонет?

„Поехали ко мне“ - это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.

Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста − журналисты RusDelfi Мария Шевчук и Артур Изумрудов.

За новыми эпизодами следите на странице подкаста, а также в социальных сетях.

Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии