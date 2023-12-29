ПОДКАСТ | Блогерка из Эстонии: „Однажды меня душили, но я была связана и не могла ничего сказать“

00:55 Как Лилиана начала вести свой канал и как пришла к секс-контенту

03:35 Реакция людей на первые публикации

04:18 Про популярные видеоролики: один из них набрал 10 млн просмотров

05:05 На канале 371 видео, сколько из них посвящены теме секса?

05:55 „Попробовала групповой секс, МЖМ“

06:55 „Мне одноклассник не очень понравился, и я сказала, что хочу другого. Мне выбрали другого“

07:50 „Многие видео не пересматриваю, потому что стыдно“

08:14 Из каких стран люди смотрят Лилиану?

09:10 Про свидания и неловкие моменты из-за популярности

11:00 Статистика: сколько было свиданий? Часто ли они заканчивались сексом?

12:00 Собеседование на секс: три вопроса от Лилианы для потенциального партнера

13:40 Про венерические заболевания

14:40 Про беременность и аборт: „две полоски, паника, хотелось постоянно плакать“

18:15 Еще про свидания: это такой терапевтический метод после расставания?

19:13 „Буду только трахать и бросать“

19:32 Кто такие „тюбики“?

20:34 Если женщин называют шкурами, заслуживают ли парни, чтобы их называли псами?

21:13 БДСМ практики: „Меня иногда били по лицу ладошкой“

21:54 Артур рассказывает про свой опыт придушиваний

22:18 „Меня один раз душили, а я была связана и не могла ничего сказать“

24:05 Про самый неудачный секс

25:38 „Я понимаю, что парень какой-то странный“

24:53 „Когда идете на свидание с подозрительным мужчиной, фотографируйте номера машины и скидывайте в чат. И если вас убьют, то все будут знать, кто убийца“

26:27 Набор для свидания от Лилианы: вибратор, веревка и смазка

28:05 Лайфхак, как заставить парня надеть презерватив

31:00 Без чего еще нельзя идти на свидание?

31:28 Лилиана рекомендует подругам этих парней

31:40 Поговорили про веревку для шибари

34:44 Как Лилиана познакомилась со своим женихом

36:00 „Я предложила назвать ролик: расплатилась за тату минетом“

36:55 Это отношения повлияли на то, что больше не выходит секс-контент?

37:55 Про коллаборации эстонских блогеров

39:42 Каких парней Лилиана называет „половинчатыми“?

40:00 Часто ли парни стонут во время секса?