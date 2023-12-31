„Через помощь другому ты на самом деле помогаешь себе“. Радио 4 собирает средства для больных раком детей

Знаете, может, это будет звучать очень странно, и немногие меня поймут… Но сейчас, анализируя всё, что произошло, всё, через что прошла наша семья – и в первую очередь София, потому что этот тип рака приносит много боли – я скажу, что во всей этой страшной истории есть очень-очень много хорошего. Эти два с половиной года столько дали всем нам. София подарила нам столько любви, столько мудрости, столько теплоты и жизнелюбия. Мы очень много времени проводили в больнице, видели и других детей…

Одним словом, можно даже сказать, что нам очень повезло. Но, к сожалению, её жизнь оборвалась в этом году, в мае. Точно в свой день рождения – ей исполнилось 9 лет – она стала ангелом.

София боролась за жизнь чуть больше двух лет. Были разные этапы у этой болезни, и наши доктора сделали всё возможное. К сожалению, конкретно этот тип рака нигде в мире ещё не лечится, ещё не было ни одного случая, чтобы ребёнок выжил. И то, что она с таким диагнозом прожила почти два с половиной года, это – уже очень большое достижение. За это я благодарю и врачей, и Союз, который нам очень помог с дорогостоящими лекарствами.

На тот момент это был первый случай в Эстонии – такой тип рака, в таком месте. Когда прозвучал этот диагноз, мы всей семьёй провалились в яму, где была полная темнота. В кошмар, который оказался реальностью.

– Наша история началась в феврале 2021 года, как это бывает – нежданно, негаданно… Дочери тогда было 6 лет. Она жаловалась на сильную боль в спине, и мы стали выяснять причины. МРТ показало большую опухоль в спинном мозге.

Ольга Кречина – мама маленькой, но очень смелой Софии. София стала ангелом. Ольга согласилась рассказать историю борьбы Софии для того, чтобы показать, какую огромную и всеобъемлющую помощь оказал Союз её семье и продолжает оказывать сейчас многим другим семьям Эстонии.

Эстонский Союз родителей детей с онкологическими заболеваниями – это созданная в 1992 году организация, цель которой – поддерживать словом и делом все семьи Эстонии, где есть или был ребенок с онкологическим диагнозом. В Союз входят люди, которые имеют похожий опыт, которые знают, о чём они говорят, и имеют желание помогать другим.

И, с одной стороны, больница – одно из самых страшных мест, куда можно попасть. Но, с другой стороны, это – одно из немногих мест, где очень быстро проходит психотерапия на тему „Как полюбить жизнь?“… Когда ты видишь, как маленькие дети и подростки жадно хватаются за каждый день, как через боль и страдания они улыбаются, замечают счастье в мелочах, этому, наверное, мало где ещё можно научиться так быстро.

Сила поддержки

– Ольга, до начала интервью вы сказали, что были на семинаре для родителей, чьи дети стали ангелами. Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями оказывает поддержку родителям и после того, как борьба закончена. Это тот род помощи, который также жизненно необходим, как и необходимы были лекарства. Расскажите, как проходят эти встречи?

– Я была на двух семинарах. В прошлом году это был семинар для родителей детей, чьи дети борются с раком, а в этом году я уже попала на семинар для родителей, чьи дети стали ангелами.

Что в первый, что во второй раз до приезда на семинары я никого там не знала и даже немного боялась. Но это горе так объединяет, что, как только ты туда попадаешь, сразу же чувствуешь себя своим, это – твоя стая.

Там всегда очень уютная и комфортная атмосфера. Там можно молчать, ведь не все готовы и хотят говорить. Там можно плакать, не стыдясь, не прячась, все всё понимают… Всегда уместно рассмеяться, если тебе смешно. И самое главное – можно повспоминать наших детей, потому что воспоминания – это очень чувствительная тема.