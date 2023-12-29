Польша сообщила о пролете ракеты РФ над ее территорией
Армия Польши заявила, что во время атаки России на Украину было зафиксировано пересечение воздушной границы страны неким „летательным объектом“, который позднее идентифицировали как российскую ракету, пишет DW.
Утром пятницы, 29 декабря, в воздушное пространство Польши вошел „неопознанный воздушный объект“ со стороны Украины, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х. По данным польских военных, „объект“ вплоть до момента исчезновения сигнала „наблюдался радиолокационными средствами системы ПВО страны“. Очевидцы сообщили о „сильном свисте и шуме“. Объект двигался на запад, утверждает польская радиостанция RMF24.
Президент страны Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности, в котором приняли участие министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, руководитель Генштаба Веслав Кукула и глава оперативного командования генерал Мачей Клиш. Согласно данным последнего, „объект прошел около 40 км по польской территории“.
Российская ракета прошла через воздушное пространство Польши, войдя в него с территории Украины, а затем вернулась обратно, сообщает агентство AFP, ссылаясь на слова генерала Кукулы. „Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. Она также покинула наше воздушное пространство“, - сказал он журналистам.
Массированный ракетный обстрел РФ городов Украины
В ночь на 29 декабря Россия совершила массированный воздушный обстрел городов Украины с использованием различных видов ракет, дронов и других вооружений. По данным ВСУ, российская армия выпустила больше 150 ракет и дронов.
Целями стали объекты в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и других городах по всей стране. В результате этой атаки пострадали и гражданские объекты, в том числе жилые дома, роддом и станция метро. К полудню 29 декабря было известно о 17 жертвах и более 100 раненых.
В ноябре 2022 года на территорию Польши упала ракета
Согласно заявлению МИД Польши, в ходе „многочасового массированного обстрела“ территории Украины вооруженными силами РФ“ 15 ноября 2022 года на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства Польши, расположенного менее чем в 10 км от границы с Украиной, упала ракета „российского производства“, в результате чего погибли два гражданина Польши. Согласно основной версии, обломки, оставшиеся после взрыва, являются частями зенитной ракеты от украинского комплекса ПВО С-300.