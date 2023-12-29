Польша сообщила о пролете ракеты РФ над ее территорией

Утром пятницы, 29 декабря, в воздушное пространство Польши вошел „неопознанный воздушный объект“ со стороны Украины, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х. По данным польских военных, „объект“ вплоть до момента исчезновения сигнала „наблюдался радиолокационными средствами системы ПВО страны“. Очевидцы сообщили о „сильном свисте и шуме“. Объект двигался на запад, утверждает польская радиостанция RMF24.

Президент страны Анджей Дуда созвал срочное заседание Бюро национальной безопасности, в котором приняли участие министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, руководитель Генштаба Веслав Кукула и глава оперативного командования генерал Мачей Клиш. Согласно данным последнего, „объект прошел около 40 км по польской территории“.

Российская ракета прошла через воздушное пространство Польши, войдя в него с территории Украины, а затем вернулась обратно, сообщает агентство AFP, ссылаясь на слова генерала Кукулы. „Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. Она также покинула наше воздушное пространство“, - сказал он журналистам.

Массированный ракетный обстрел РФ городов Украины

В ночь на 29 декабря Россия совершила массированный воздушный обстрел городов Украины с использованием различных видов ракет, дронов и других вооружений. По данным ВСУ, российская армия выпустила больше 150 ракет и дронов.

Целями стали объекты в Киеве, Одессе, Львове, Харькове и других городах по всей стране. В результате этой атаки пострадали и гражданские объекты, в том числе жилые дома, роддом и станция метро. К полудню 29 декабря было известно о 17 жертвах и более 100 раненых.

В ноябре 2022 года на территорию Польши упала ракета