ЭКСКЛЮЗИВ | Военный эксперт: в этом году Украина должна удержать линию фронта и уничтожить как можно больше россиян и их техники

2023 год стал вторым годом войны в Украине. В этом году Украина потеряла три города Донбасса — Соледар, Марьинку и Бахмут. После успехов 2022 года по освобождению Харьковской области и Херсона власти Украины заявили о подготовке к масштабному контрнаступлению в 2023 году. Но его начало затянулось, и к концу 2023 года существенный прогресс достигнут не был.