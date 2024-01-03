03.01.2024, 16:15
ЭКСКЛЮЗИВ | Военный эксперт: в этом году Украина должна удержать линию фронта и уничтожить как можно больше россиян и их техники
F-16 изменит ход войны
Для успешного наступления необходимо нейтрализовать российские авиабомбы
Украине достаточно 350-тысячной армии, чтобы воевать, мобилизация не нужна
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Delfi расспросил украинского военного эксперта, полковника запаса ВВС Украины Романа Свитана о том, какое развитие событий ожидается в войне в Украине в первой половине 2024 года.
2023 год стал вторым годом войны в Украине. В этом году Украина потеряла три города Донбасса — Соледар, Марьинку и Бахмут. После успехов 2022 года по освобождению Харьковской области и Херсона власти Украины заявили о подготовке к масштабному контрнаступлению в 2023 году. Но его начало затянулось, и к концу 2023 года существенный прогресс достигнут не был.