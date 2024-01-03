За рубежом
03.01.2024, 16:15

ЭКСКЛЮЗИВ | Военный эксперт: в этом году Украина должна удержать линию фронта и уничтожить как можно больше россиян и их техники

 

  • F-16 изменит ход войны

  • Для успешного наступления необходимо нейтрализовать российские авиабомбы

  • Украине достаточно 350-тысячной армии, чтобы воевать, мобилизация не нужна

Hävituslennukid F-16.
Hävituslennukid F-16.
ФОТО: US Air Force

Delfi расспросил украинского военного эксперта, полковника запаса ВВС Украины Романа Свитана о том, какое развитие событий ожидается в войне в Украине в первой половине 2024 года.

2023 год стал вторым годом войны в Украине. В этом году Украина потеряла три города Донбасса — Соледар, Марьинку и Бахмут. После успехов 2022 года по освобождению Харьковской области и Херсона власти Украины заявили о подготовке к масштабному контрнаступлению в 2023 году. Но его начало затянулось, и к концу 2023 года существенный прогресс достигнут не был.

Delfi поговорил с Романом Свитаном и узнал, какие изменения ожидаются на фронте в начале нового года.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии