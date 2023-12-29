Вице-премьер России встал на защиту Путина и призвал к встрече с президентом МОК

Путин был удостоен высшей награды МОК в 2001 году. После начала войны в Украине МОК постановил, что спортсмены из стран-агрессоров не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Кроме того, главу российского государства лишили золотого Олимпийского ордена.

Со временем позиция МОК в отношении российских и белорусских спортсменов смягчилась. В начале декабря Международный олимпийский комитет объявил, что, по его мнению, спортсмены из обеих стран могут принять участие в Олимпийских играх в Париже в следующем году. Однако они должны будут выступать под нейтральным флагом.

Как сообщает Ilta-Sanomat, вице-премьер страны-агрессора Дмитрий Чернышенко недавно дал интервью РИА Новости, где от имени Путина потребовал вернуть Олимпийский орден. По словам политика, орден отобрали из-за предыдущих обвинений в допинге.

„Этот вопрос нужно прояснить. Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим медалистам олимпийским“, - заявил Чернышенко, которого в прошлом году также лишили ордена. „Почему-то про это никто не говорил, почему-то орден не вернули. Поэтому, мне очень интересно было бы встретиться с Томасом Бахом и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы он ответил“.

Сари Эссайя, представляющая Финляндию в МОК, в прошлом году после новости о лишении ордена прокомментировала для Ilta-Sanomat, что решение Олимпийского комитета стало неприятной новостью для Путина. „Олимпийский орден — редкая награда, и лишение ее будет болезненной неудачей для него лично“, — сказала Эссайя.

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