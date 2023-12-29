BBC News Русская служба
29.12.2023, 12:55

Экс-главу томского штаба Навального приговорили к девяти годам колонии

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Ксения Фадеева
Ксения Фадеева
ФОТО: T.ME/MIZAFADEEVU / Би-би-си

Суд в Томске назначил девять лет колонии экс-главе местного штаба Алексея Навального („Штабы Навального“ объявлены в России экстремистской организацией и запрещены) Ксении Фадеевой, обвиняемой в организации экстремистского сообщества и участии в некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

Фадеева вину не признала. Гособвинитель просил приговорить ее к десяти с половиной годам колонии.

Защита Фадеевой будет обжаловать приговор в вышестоящем суде, сообщается в телеграм-канале группы поддержки активистки.

„То, что происходило в этом процессе, ничего общего с правосудием не имеет. Последнюю неделю над нами фактически просто издевались. Сторона защиты была ограничена в стадии представления доказательств“, — заявил адвокат Фадеевой Семен Воднев.

Как сообщала ранее группа поддержки Фадеевой, судья Советского суда Томска Дмитрий Худяков настаивал на проведении заседаний с утра до поздней ночи. Заседания длились по 12 часов в день.

В среду вечером, 27 декабря, по словам свидетелей защиты, в суд пришлось вызывать скорую помощь, так как Фадеевой и ее защитнику стало плохо.

Фадеева была координатором штаба Навального в Томске, а в 2020 году — спустя месяц после произошедшего в городе отравления политика „новичком“ — выиграла выборы в городскую думу при поддержке „Умного голосования“. Через год активистка была задержана.

Обвинения в экстремизме

В июне 2021 года Мосгорсуд признал штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России.

После этого штабы Навального в российских регионах были закрыты.

Однако уже в сентябре стало известно, что против Навального и ряда его соратников заведены дела об экстремистском сообществе.

В частности, обвинения в экстремизме предъявили бывшей главе штаба политика в Уфе Лилии Чанышевой, Ксении Фадеевой в Томске, Вадиму Останину в Барнауле и Захару Сарапулову в Иркутске.

Чанышеву в итоге приговорили к семи с половиной годам колонии, Останина — к девяти, а Сарапулова, пошедшего на сделку со следствием, — к году условно.

Самому Навальному в августе 2023 года дали 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании и руководстве экстремистским сообществом.

Все эти процессы проходили в закрытом режиме.

Дело Фадеевой

Фадеева была задержана два года назад — в конце декабря 2021 года. Тогда к ней и Захару Сарапулову, экс-главе штаба Навального в Иркутске, пришли с обысками.

Активистку обвинили в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ) и в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков (внесен в реестр „иноагентов“) рассказывал, что, как и другим координаторам штабов, он предлагал Фадеевой уехать из России, однако она „наотрез отказалась“ от этой идеи.

Сначала суд назначил Фадеевой меру пресечения в виде запрета определенных действий — ей запретили пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия.

Однако в октябре активистку поместили сначала под домашний арест, а затем — в СИЗО. Заключить Фадееву под стражу потребовал прокурор. Из-за какого нарушения со стороны активистки была ужесточена мера пресечения, не сообщалось.

Сарапулов, задержанный в один день с Фадеевой, выступал в качестве свидетеля обвинения на процессе против нее. Он подтвердил в суде, что, будучи сотрудником штаба, участвовал в не согласованных с властями митингах, а также признал, что участвовал в экстремистском сообществе.

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