29.12.2023, 15:35
МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: арсенал санкционных мер против России полностью исчерпан, пора переходить к военным действиям
Россия в наши дни не может начать войну с НАТО - ее ресурсы исчерпываются
Санкции, которые были призваны продемонстрировать солидарность с Украиной, теперь подтачивают единство западного сообщества
Оппозиция оказанию помощи Украине растет как в Европе, так и в США
ФОТО: | Delfi Meedia
К концу 2023 года в отношении продолжающегося российско-украинского конфликта обозначились два отчетливых тренда, отмечает экономист Владислав Иноземцев.
Один из них связан с политикой западных санкций в отношении России. С февраля 2022 года Россия стала объектом сотен решений, что сделало ее самой санкционированной страной в мире, легко опередив Иран в этом рейтинге (и с того дня, как это произошло, количество санкций против Москвы выросло более чем в пять раз).