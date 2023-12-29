Мнение
29.12.2023, 15:35

МНЕНИЕ | Владислав Иноземцев: арсенал санкционных мер против России полностью исчерпан, пора переходить к военным действиям

 

  • Россия в наши дни не может начать войну с НАТО - ее ресурсы исчерпываются

  • Санкции, которые были призваны продемонстрировать солидарность с Украиной, теперь подтачивают единство западного сообщества

  • Оппозиция оказанию помощи Украине растет как в Европе, так и в США

Владислав Иноземцев
доктор экономических наук
Владислав Иноземцев (на переднем плане) на форуме Свободной России в Таллинне, 2.10.2023
Владислав Иноземцев (на переднем плане) на форуме Свободной России в Таллинне, 2.10.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

К концу 2023 года в отношении продолжающегося российско-украинского конфликта обозначились два отчетливых тренда, отмечает экономист Владислав Иноземцев.

Один из них связан с политикой западных санкций в отношении России. С февраля 2022 года Россия стала объектом сотен решений, что сделало ее самой санкционированной страной в мире, легко опередив Иран в этом рейтинге (и с того дня, как это произошло, количество санкций против Москвы выросло более чем в пять раз).

Однако сейчас большинство экспертов согласны с тем, что западные державы не смогли изменить политику Кремля и остановить ее агрессивную войну в Украине, как это планировалось (или, по крайней мере, официально объявлялось) при объявлении санкций. Об этом свидетельствует изменение риторики, когда европейские державы начали говорить о мерах, введенных в ответ на российское нападение, а не для его прекращения (или, другими словами, „для ликвидации так называемой „Крепости Россия““).

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