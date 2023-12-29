Эксперт: 2024 год для авторынка Эстонии будет напоминать американские горки

„Поэтому мы и прогнозируем, что второе полугодие будет активным как для предприятий, так и для частных лиц, и это сделают те, кто планирует в ближайшее время сменить автомобиль. Помимо регистрационного сбора, вероятно, более важным является ежегодный налог на автомобиль, и именно здесь становятся важными вес автомобиля и выбросы CO2. Сильно сомневаюсь, что это сразу же заставит эстоноземельцев отдать предпочтение автомобилям поменьше“, - сказал Ныммик.

Следующий год на автомобильном рынке Эстонии, с точки зрения члена правления Amserv Auto, будет похож на поездку по американским горкам. В начале года будет небольшое затишье – все захотят понять, что происходит в экономике. Затем стартует ралли, чтобы избежать возможной оплаты первоначальной регистрации транспортного средства.

По оценке члена правления Amserv Auto, рост налога с оборота затмевает автомобильный налог, но все же в конце года рост интереса покупателей заметен. „Те клиенты, чей автомобиль должен был прибыть в начале 2024 года, конечно, ускорили процесс покупки, чтобы получить машину в этом году. Некоторые покупатели, которые только планировали сменить автомобиль, теперь приняли более быстрое решение и приобрели автомобиль с еще меньшей ставкой НСО“, — сказал Ныммик.

„Продажи новых легковых автомобилей в этом году уже превысили прошлогодний результат. Судя по всему, к концу 2023 года будет продано около 26 000 – 26 500 новых автомобилей, что примерно на 2 500 машин больше, чем в 2022 году. В тройке лидеров нет больших сюрпризов, и Toyota удерживает явные лидирующие позиции“, - сказал Ныммик.

По словам Ныммика, на продажи автомобилей в начале этого года повлияло преодоление производственных трудностей, вызванных пандемией короновируса и войной, из-за которых было весьма сложно прогнозировать ситуацию на рынке. По словам члена правления Amserv Auto, по итогам 2023 года большинство автопроизводителей преодолели производственные кризисы, так что производство и доступность автомобилей вернулись к докризисным временам.

„Рост цен на новые автомобили, надеюсь, сейчас достиг своего пика, а поскольку производство возобновилось, то скоро машин на складах будет достаточно, и продавцы тоже потихоньку дадут старт ценовым кампаниям. Сегодняшние высокие процентные ставки по кредитам, безусловно, в течение некоторого времени будут тем фактором, который заставит людей задуматься о том, покупать ли новый или подержанный автомобиль. В 2023 году 75% покупателей новых автомобилей и 43% покупателей подержанных автомобилей приобрели свой автомобиль в лизинг, а успешная кампания с фиксированной процентной ставкой в конце года показала, что потребители предпочитают планировать свои расходы заранее, предпочитая в этой сфере стабильность“, - добавил он.

Фокус на экологичность и водородное топливо

По мнению члена правления Amserv Auto, в 2024 году покупатели автомобилей должны учитывать то, что, хотя введение автомобильного налога и станет особенностью авторынка Эстонии, производство автомобилей в любом случае планируется заранее, поэтому спрос на некоторые модели автомобили во второй половине года может быть повышенным.

Ныммик отметил, что во всем мире в центре внимания автомобильной промышленности находится экологическая устойчивость – как в процессе производства, так и в течение всего периода использования автомобиля.

„В ближайшие годы доля гибридных автомобилей и т.н. розеточных гибридов увеличится еще больше. Но то же время производители электромобилей и аккумуляторов должны еще нарастить производство, чтобы к 2035 году достичь поставленной цели – все продаваемые в Европейском Союзе новые автомобили должны быть с нулевыми выбросами. Я более чем уверен, что следующие годы будут прорывными в этой сфере, и вскоре помимо электричества на рынке появятся и другие виды альтернативного топлива“, - сказал он.

„В следующем году водородное топливо станет доступно в Эстонии, и это является важным шагом, особенно в сфере грузового и общественного транспорта. В то время как водородные автомобили в настоящее время являются водородно-электрическими, то у Toyota уже есть двигатели внутреннего сгорания, работающие на водороде“, — рассказал Ныммик о будущих направлениях развития авторынка.

Ныммик не ожидает ничего нового в выборе и предпочтениях покупателей автомобилей в 2024 году. „Эстоноземельцы по-прежнему предпочитают практичные и безопасные автомобили. Покупатели сегодня ищут один такой универсальный автомобиль, который можно использовать как для любых поездок семьей, так и для езды ради хобби“, - отметил он.

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