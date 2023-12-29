29.12.2023, 13:05
МНЕНИЕ | Чекисты на голой вечеринке. Почему в России Филиппа Киркорова вырезают из новогодних программ
ФОТО: Соцсети
„…куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело. Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское..“, — написала в своем телеграм-канале российская „светская львица“ и пропагандистка Ксения Собчак на следующий день после „голой вечеринки“ другой российской „светской дивы“ Анастасии Ивлеевой, пишет delfi.lv.
Уже через день ее тон сменился. „Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России. Я не хочу вызывать ощущение ненависти по отношению ко мне и другим артистам из-за такой глупой случайности“, — сказала она 26 декабря.