МНЕНИЕ | Чекисты на голой вечеринке. Почему в России Филиппа Киркорова вырезают из новогодних программ

Уже через день ее тон сменился. „Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну, я журналист, который работает в России. Я не хочу вызывать ощущение ненависти по отношению ко мне и другим артистам из-за такой глупой случайности“, — сказала она 26 декабря.