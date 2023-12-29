Правда ли, что Ольга Бузова осудила участников „Голой вечеринки“ и поддержала „чистки“ в рядах российского шоу-бизнеса?
В конце декабря 2023 года в соцсетях распространили цитату певицы и телеведущей, которая якобы раскритиковала гостей мероприятия, организованного Анастасией Ивлеевой. Сообщается, что Бузова „двумя руками за“ то, чтобы их „отовсюду убрать, вычеркнуть и забыть“. Мы проверили, реальное ли это высказывание.
20 декабря в московском клубе „Мутабор“ прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked („почти голый“), гости которой впоследствии стали участниками череды скандалов и судебных разбирательств. Спустя неделю в Сети появился комментарий о мероприятии от Ольги Бузовой, которая якобы поддержала „отмену“ присутствовавших на мероприятии звёзд. „Тут я двумя руками за. Люди устали от тех помоев, которые льются на них с экрана. Я не ханжа, но есть культура, а есть культурка. Вот эти персонажи занимаются как раз культуркой. Там же всё про сиськи-письки, чему они учат? Просто уберите их отовсюду, вычеркните и забудьте. Наша страна — это наш дом, пора навести в нём порядок“ — такую цитату артистки распространяют в соцсетях. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора совокупное число просмотров постов с предполагаемой цитатой Бузовой в Telegram за неполные сутки составило почти 600 000. Например, о высказывании певицы написали каналы „Путин в Telegram“ (155 000 просмотров), „Дядя Слава“ (133 000), „Федерация“ (64 000), „Семён Пегов | War Gonzo“ (32 000), „Русский формат“ (30 000), Full-Time Trading (29 000), „Дядя Слава в Telegram“ (27 000) и „Мысли Охлобыстина“ (13 000). Издание Avia.pro поделилось новостью не только в своём Telegram-канале (18 000), но в аккаунте в „Дзене“ (7000). Якобы цитата Бузовой встречается во „ВКонтакте“ (тут, тут, тут и тут) и на некоторых развлекательных сайтах.
Фотографии и видео с вечеринки вызвали резонанс как на российском телевидении, так и в провластных Telegram-каналах. Среди гостей были певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Анна Асти, журналистка Ксения Собчак, рэпер Джиган с супругой, блогеркой Оксаной Самойловой, и другие звёзды шоу-бизнеса — многие из них, включая Ивлееву, в итоге столкнулись с разного рода проблемами. Например, репера Vacio, пришедшего в клуб лишь в кроссовках и носке на члене, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 000 руб. — за мелкое хулиганство и „пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений“. В связи с обращениями ряда депутатов и общественных организаций в различные ведомства другие артисты также столкнулись с проверками и прочими неприятностями: их концерты были отменены или перенесены на неопределённый срок, знаменитостей стали вырезать из телеэфиров и т. п. Это вынудило многих именитых участников мероприятия опубликовать видео с извинениями.
Что касается комментария Бузовой, то „Проверено“ не нашло вирусной цитаты в соцсетях артистки (паблик и личная страница во „ВКонтакте“, Instagram* и Telegram) или в российских таблоидных изданиях. Согласно сервису TGStat, наиболее раннее появление поста о том, что певица поддерживает „отмену“ гостей скандальной вечеринки, состоялось 27 декабря в 16:23 по московскому времени в Telegram-канале „а вот мой яндекс кошелёк“ (20 000 просмотров). Постоянным читателям рубрики „Докопаемся до правды“ это название уже должно быть хорошо знакомо, ведь канал упоминался в наших разборах более полутора десятков раз. „А вот мой яндекс кошелёк“ — это сатирический блог, о чём авторы, не скрывая, сообщают в описании: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.
Таким образом, Ольга Бузова не была автором распространяемой цитаты о поддержке „чистки“ в рядах российского шоу-бизнеса — артистка стала героиней очередной выдумки администраторов сатирического Telegram-канала. Как и ранее, многие другие блогеры при этом опубликовали новость как реальную.
Итог: Сатирические новости
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.