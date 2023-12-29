Правда ли, что Ольга Бузова осудила участников „Голой вечеринки“ и поддержала „чистки“ в рядах российского шоу-бизнеса?

Фотографии и видео с вечеринки вызвали резонанс как на российском телевидении, так и в провластных Telegram-каналах. Среди гостей были певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и Анна Асти, журналистка Ксения Собчак, рэпер Джиган с супругой, блогеркой Оксаной Самойловой, и другие звёзды шоу-бизнеса — многие из них, включая Ивлееву, в итоге столкнулись с разного рода проблемами. Например, репера Vacio, пришедшего в клуб лишь в кроссовках и носке на члене, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 000 руб. — за мелкое хулиганство и „пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений“. В связи с обращениями ряда депутатов и общественных организаций в различные ведомства другие артисты также столкнулись с проверками и прочими неприятностями: их концерты были отменены или перенесены на неопределённый срок, знаменитостей стали вырезать из телеэфиров и т. п. Это вынудило многих именитых участников мероприятия опубликовать видео с извинениями.