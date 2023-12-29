Правдиво ли фото плаката из детского сада в Полтаве, где детей учат отличать Санта-Клауса от Деда Мороза?

Наши коллеги-фактчекеры из проекта Ukrinform обратили внимание, что содержание листовки, якобы созданной для воспитанников детского сада, вызывает некоторые вопросы. Во-первых, не все дошкольники умеют читать, и для распространения в детских садах логичнее было бы изобразить отличия между двумя новогодними персонажами картинками. Во-вторых, вряд ли дети до шести-семи лет понимают, что такое „близость к западным ценностям“, которую подают как одно из достоинств Санта-Клауса, и почему то, что Дед Мороз живёт с несовершеннолетней внучкой, должно быть расценено как его недостаток.

Ни в одном из постов не уточняется, в каком именно детском учреждении была замечена листовка. Фотография также не позволяет установить, где она размещена: на снимке виден только сам плакат без каких бы то ни было выходных данных, а также кусок стены, украшенный мишурой и бумажными снежинками. Плакат представляет собой обычный лист формата А4 с цветной печатью, помещённый в файл. Изображения, использованные в нём, находятся в открытом доступе и не первый раз используются в дизайнах с новогодней тематикой: например, такой рисунок Санта-Клауса встречается на подарочных коробках , а Деда Мороза — в иллюстрациях детских сказок, оформлении сайтов дошкольных учреждений и др. Теоретически изготовить подобный плакат, прикрепить его к стене и сделать фото мог любой человек.

Ранее „Проверено“ уже разбирало фейк о том, что украинским аниматорам запретили наряжаться в костюм Деда Мороза. Тогда подтверждением этой информации также служили фото листовок, размещённых на доске объявлений. Деда Мороза в тот раз сравнивали не с Санта-Клаусом, а со святым Николаем, однако тезисы, выбранные для этого сравнения, очень схожи. Так, на том плакате утверждалось, что Дед Мороз — „педофил, который ходит с несовершеннолетней шалавой“. Однако та листовка якобы была размещена в одном из украинских ивент-агентств и апеллировала к взрослой аудитории. В детском саду же намёки на то, что Дед Мороз — педофил, сожительствующий с несовершеннолетней девушкой, по меньшей мере неуместны и вряд ли доступны для понимания дошкольниками. Логично предположить, что авторы листовки из полтавского детского сада вдохновлялись более ранним фейком про запрет костюмов Деда Мороза для аниматоров.

Самая ранняя публикация фотографии плаката, которую „Проверено“ удалось найти, вышла в пророссийском Telegram-канале „Украина.ру“ 19 декабря 2023 года в 15:16 по московскому времени. В посте стоит хештег „нам пишут“, намекающий, что снимок получен от кого-то из подписчиков. Ранее этот канал десятки раз был замечен в распространении фейков об Украине. Многие из них „Проверено“ опровергало: например, что украинцев заставляют идти в эстонскую армию под угрозой депортации, что в украинской книге „Война и Библия“ есть глава „Убивать россиян — не грех“ или что Зеленский купил две яхты за $75 млн.

Размещённые на досках объявлений или стенах резонансные плакаты, по фото которых невозможно определить, где конкретно они висят, — популярный метод создания фейков. Ранее в Сети расходились фото плакатов о вербовке американских студентов-должников в ВСУ или о сборе донорской крови в Украине только у чистокровных украинцев. Все они по итогам проверки оказались фальшивыми.

Таким образом, „Проверено“ не удалось обнаружить никаких подтверждений того, что в полтавских детских садах распространяются подобные листовки. Можно было бы допустить, что это частная инициатива сотрудников одного из детских садов города. Однако сомнения в этом вызывает тот факт, что содержание плаката явно не предназначено для аудитории дошкольного возраста и при этом повторяет тезисы из похожей листовки, фото которой распространялось неделей ранее и оказалось фейком. Кроме того, изначально снимок появился в Telegram-канале, уже замеченном в регулярном распространении недостоверной информации. Всё это в совокупности позволяет с большой долей уверенности утверждать, что фотография листовки с отличительными чертами Деда Мороза и Санта-Клауса — фейк.

Итог: Фейк