В правительстве возникли разногласия по проекту газовой теплоэлектростанции в Нарве

По словам Вырклаэва, решение о финансировании следует принять до конца года: „Если мы не примем решение по этой станции сегодня, мы сможем принять его [только] через год или два, и все это будет отложено“.

Проблема заключается в том, что 114 млн евро на эти цели были заложены уже в госбюджет 2022 года - поскольку деньги не были использованы в 2022 году, их перенесли в бюджет 2023 года, но такой перенос можно сделать только один раз.

Тем не менее, соцдемы притормозили планы Вырклаэва: они готовы поддержать строительство накопителя, считают проект теплового насоса нуждающимся в доработке, а проект газовой теплоэлектростанции - слишком сырым.

Лидер парламентской фракции соцдемов Евгений Осиновский указал на нестыковки в бизнес-плане станции: предполагается, что она будет производить электроэнергию как минимум каждый второй час, но для этого нужно, чтобы цена электричества была не ниже 15,5 центов за киловатт-час, а такая высокая цена противоречит оценкам большинства экспертов и планам самого правительства по снижению цен на электричество за счет новых возобновляемых источников энергии.

„Следовательно, этот проект не является содержательным с коммерческой точки зрения, а значит, по закону на него нельзя выделять деньги в рамках финансовой услуги. Тогда это было бы запрещенной государственной помощью“, - сказал Осиновский.

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