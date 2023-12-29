Дональда Трампа отстранили от участия в выборах уже во втором штате

Экс-президент США Дональд Трамп отстранен от участия в следующих выборах главы государства уже во втором штате. В четверг права участdовать в голосовании Трампа лишила госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз. Она объяснила свое решение ролью политика в штурме Капитолия 6 января 2021 года. По ее словам, он нарушил закон, который запрещает занимать должности тем, кто „участвовал в мятеже“.

Это решение может быть оспорено в суде штата, а затем в Верховном суде, и в штабе Трампа уже подтвердили о готовности сделать это. Представитель штаба экс-президента Стивен Чанг назвал решение Беллоуз „попыткой фальсификации результатов выборов и лишения избирательных прав американского гражданина“.

Против решения „дисквалифицировать“ Трампа выступил конгрессмен-демократ от штата Мэн Джаред Голден, написавший в соцсети Х: „Я голосовал за импичмент Трампа из-за его роли в событиях 6 января. Я не думаю, что его следует переизбирать президентом США. Но мы остаемся страной закона, а потому до тех пор, пока его не признают виновным в мятеже, он должен оставаться в избирательных списках“.

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