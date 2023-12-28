Май Нарва показала отличный результат на чемпионате мира по быстрым шахматам

Нарва начала турнир с поражения от представительницы Азербайджана Хаялы Абдуллы, но затем одержала три победы подряд, обыграв Анну Шухман (Россия), Михалину Рудзиньскую (Польша) и Анну-Майу Казарян (Нидерланды).

Второй день соревнований Нарва начала с двух побед. Сначала она обыграла Раут Падмини из Индии, а затем Валентину Гунину (Россия), выступавшую под нейтральным флагом. В третьем поединке Нарва уступила китаянке Чжу Цзиньэр. Второй игровой день завершился уверенной ничьей с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Последний игровой день Нарва начала с ничьей с шахматисткой из Казахстана Бибисарой Асаубаевой. Затем Майа проиграла индийской шахматистке Рамешбабу Вайшали, а в заключительном матче турнира ей пришлось довольствоваться еще одной ничьей с украинкой Анной Музычук.

На чемпионате мира по быстрым шахматам Нарва набрала 7,5 очков в 11 поединках, заняв 12-е место из 117 шахматисток. Чемпионкой мира стала россиянка Анастасия Бондарук, выступавшая под нейтральным флагом, серебро завоевала индийская шахматистка Хампи Конеру, бронзу - китайская шахматистка Лэй Тинцзе.

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