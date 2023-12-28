В Москве двух поэтов осудили за антивоенные стихи

Тверской районный суд Москвы приговорил участников поэтических вечеров „Маяковские чтения“ поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу к длительным срокам лишения свободы. Как передает корреспондент „Новой газеты - Европа“, Камардин осужден на семь лет колонии, Штовба - на пять с половиной лет.

„Новая-Европа“ отмечает, что суд признал 33-летнего Камардина и 23-летнего Штовбу виновными в организованном группой лиц возбуждении вражды к членам вооруженных формирований „ЛНР“ и „ДНР“, а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. По данным „Медиазоны“, Камардину также назначен штраф 500 тысяч рублей, решение вынесла судья Ксения Панова.

Сторонники осужденных уточнили в Telegram-канале „Маяковское дело | Камардин, Дайнеко, Штовба“, что после оглашения приговора некоторые слушатели, в частности жена Артема Камардина Александра Попова, закричали „Позор!“ После этого ее и еще нескольких человек задержали прямо в зале суда. Задержания, в том числе журналистов, продолжились на улице перед судом. Через некоторое время корреспондентов выпустили из автозака.

Семь лет колонии за стихи о Донбассе

Камардин и Штовба 25 сентября 2022 года участвовали в „Маяковских чтениях“ - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Камардин прочитал стихи о Донбассе. На следующий день после чтений его задержали, избили и, по его словам, изнасиловали гантелью сотрудники полиции, после чего его заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями вскоре после этого появилось в Telegram-канале „112“, близком к силовикам.